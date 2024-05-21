Как пройдет последний звонок в школах Казахстана, рассказали в Минпросвещения

Текущий учебный год завершают 3,8 млн обучающихся, из них 186 тысяч детей являются выпускниками школ. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным министерства, количество претендентов на знак «Алтын белгі» в этом году — 7704 выпускника.

— Учебный год планируется завершить проведением единых классных часов «Білімім — Отаныма». Кроме того, 25 мая состоится мероприятие, посвященное выпускникам школ «Мектебім, саған мың алғыс!». Торжественная церемония вручения аттестатов назначена на 12–15 июня, — сообщил министр.

Итоговые экзамены выпускников 9 и 11 классов будут проводиться с 29 мая по 11 июня.

Гани Бейсембаев добавил, что впервые в этом году в 5-8, 10 классах с целью оценки уровня владения казахским языком проводятся промежуточные экзамены по казахскому языку для обучающихся школ с казахским и другими языками обучения.