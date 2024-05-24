Засуха в июне ожидается в четырех регионах Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» озвучили прогноз засухи на июнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным метеорологов, в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;

в Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в г. Павлодар. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.