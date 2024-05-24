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    13:14, 24 Май 2024 | GMT +6

    Засуха в июне ожидается в четырех регионах Казахстана

    Засуха, степь
    Фото: freepik.com

    Синоптики РГП «Казгидромет» озвучили прогноз засухи на июнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным метеорологов, в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям.

    Атмосферная засуха ожидается:

    • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
    • в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
    • в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
    • в Карагандинской области в Шетском районе.

    Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в г. Павлодар. На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Костанайская область Карагандинская область Западно-Казахстанская область Засуха Мангистауская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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