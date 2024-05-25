Минводы заявило о готовности Казахстана принять 10 млрд кубометров воды из Китая

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал готовность к принятию воды из Китая, передает агентство Kazinform.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел отчетную встречу в Алтае с жителями Восточно-Казахстанской области, а после проверил работу гидротехнических объектов региона.

— Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохранилище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и «Казводхоза» ведут круглосуточное дежурство, — сообщил министр.

Как сообщает ведомство, расход воды на р. Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1800 м3/с, уровень воды 557.

Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 м3/с.