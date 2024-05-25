Хроники наводнения: как регионы Казахстана пережили небывалый паводок

Паводок 2024-го года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. Длится он почти два месяца. Что происходило в регионах и как справились со стихией казахстанцы - в обзорном материале агентства Kazinform.

По данным на 24-е мая, половодье завершилось во всех регионах Казахстана, кроме Атырауской области.

Одними из первых с большой водой столкнулись Актюбинская, Атырауская и Костанайская области.

Актюбинская область

В Актобе режим ЧС объявили 28-го марта. По реке Сазды в центре города пошел сель, она вышла из берегов. На следующий день в регион прибыл первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. К этому времени уже были подтоплены дачные поселки. Для ускорения ликвидации последствий паводков в область оперативно направили группировки сил и средств ДЧС Мангистауской области, воинских частей.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

30-го марта прорвало Щербаковскую плотину, 5-го апреля произошло повреждение части плотины Магаджанского водохранилища, расположенной в Хромтауском районе, вода попала в Актобе и Алгинский район. Затопленными были свыше 1,4 тыс. домов и более трех тыс. дач. Эвакуировали почти 11,6 тыс. человек, около 70% вернулись домой.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

В специально созданные комиссии поступило почти пять тыс. заявлений от пострадавших жителей области. Единовременную социальную выплату получили 3,3 тыс. семей на общую сумму 1,1 млрд тенге. Проводится обследование и оценка 1 149 домов. Более 700 из них уже признаны непригодными для жилья. Более 270 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление своих домов на общую сумму 821,1 млн тенге. 28 семей - дома или квартиры. Начато строительство 162 домов. Идут выплаты за павший скот.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Атырауская область

Город Кульсары в Атырауской области буквально ушел под воду за считанные дни. Разлив реки Жем начался 5-го апреля и уже 8-го апреля из города эвакуировали более 33 тыс. человек (всего за период паводка - 36 тыс.). Подтопленными оказались свыше 2,8 тыс. домов.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

В городе беспрерывно велась откачка воды, пострадавших разместили в эвакопунктах, гуманитарную помощь отправляли со всей страны. Всего за время ЧС в Кульсары пришло более одной тыс. тонн гуманитарного груза. Из государственного материального резерва разбронировали более 200 тонн продуктов питания для эвакуированных. Пострадавших поддержал Димаш Кудайберген. Он лично приехал в Кульсары, встретился с жителями, военнослужащими и волонтерами, которые помогали справляться с паводком.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Когда ушла вода, из города специально созданные бригады вывезли более 4,6 тыс. тонн мусора. Работает консультационный центр, куда жители могут обратиться по всем вопросам, касающимся получения выплат, проведения оценки и техобследования жилья. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили более 3,7 тыс. семей. Пострадавших освободили от уплаты коммунальных платежей.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Завершилась оценка около 1,5 тыс. домов. Более 200 семей получили компенсацию на восстановление жилья. В усиленном режиме работают мобильные группы, специалисты продолжают подомовой обход и разъяснение итогов оценки ущерба и технической экспертизы пострадавшего имущества.

В городе началось строительство первых 80 частных домов, их обещают сдать осенью. Всего в Кульсары построят 150 домов. Жителям затопленных микрорайонов местные власти предлагают земельные участки для строительства домов в безопасной зоне.

Жители Кульсары выходили на мирное собрание. С ними встретились аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и аким области Серик Шапкенов. Они выслушали предложения предложения и разъяснили порядок возмещения ущерба. С.Шапкенов посетил пострадавшие от паводка дома. Ситуация разрешилась, собрание закончилось. Городу предстоит еще большая работа по восстановлению после паводка.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Между тем в других районах Атырауской области половодье еще продолжается. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык. В Атырау и Махамбетском районе провели дополнительные берегоукрепительные работы. Подготовили эвакуационные пункты. У села Жалгансай укрепляют дамбу и защищают подъездные пути к населенному пункту.

Костанайская область

Следом за Атырауской большая вода пришла в Костанайскую область. 6-го апреля из-за повышения уровня воды в реке Тобол создалась угроза подтопления населенных пунктов городов Тобыл и Костанай. В регион прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, ввели режим ЧС. В двадцатых числах мая в шести районах еще сохранялся режим ЧС природного характера местного масштаба, в том числе в самом Костанае. За время паводка эвакуировали свыше 9 тыс. человек. Около восьми тыс. костанайцев вернулись домой.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Фото: akorda.kz

Для тех, кто остался без жилья, приобретают квартиры и строят дома. К сегодняшнему дню квартиры купили для 156 семей. За счет средств общественного фонда «Қазақстан Халқына» началось строительство 68 из запланированных 88 индивидуальных жилых домов в селах Амангельдинского, Джангельдинского и Костанайского районов. Компания BAZIS-A возводит 50-ти квартирный жилой дом в Аркалыке. Планируется строительство 15 домов в Костанае, из них восемь уже в работе. В регионе продолжают выплачивать единовременную социальную помощь. Ее уже получили более 4 тыс. семей.

Фото: Пресс-служба акимата Костанайской области

Западно-Казахстанская область

Тяжелым выдался апрель и для Западно-Казахстанской области. Здесь подтопило около 1,5 тыс. частных жилых домов, свыше 15 тыс. дачных участков. Большая вода размыла дороги. Эвакуировали более 14 тыс. человек, из них домой вернулись менее половины. Остальные в большинстве своем находятся у родственников и в эвакуационных пунктах. С 5-го апреля в областной штаб по приему гуманитарной помощи поступило свыше 1,7 тыс. тонн груза. Здесь тоже возводили дамбы, круглосуточно откачивали воду, патрулировали затопленные территории.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

С 26-го апреля по сей день в результате подъема уровня воды в пойменной части реки Жайык в 9 населенных пунктах Акжаикского и Теректинского районов подтоплены скважины водоснабжения, которые обеспечивают питьевой водой 15 сел. Для них обеспечивают подвоз воды, установили мобильные установки «Контейнерный блок-модуль» для очистки речной воды и подачи пресной.

В регионе продолжается оказание социальной помощи пострадавшим от паводка. Почти девять тыс. семей получили единовременную социальную помощь на общую сумму более трех млрд тенге. Компенсацию на ремонт домов выплатили 253 семьям. Для тех, чье жилье вода разрушила, купят 63 дома в Бурлинском и Теректинском районах. Началось строительство 377 из 395 домов для жителей Каратобинского, Сырымского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов.

Северо-Казахстанская область

В Северо-Казахстанской области в конце марта урон дорогам нанесли талые воды. Населенные пункты от подтоплений уберегли. Однако уже через несколько дней большой поток воды пошел по реке Есиль. Вода прибывала быстро и с большой скоростью. Все внимание было приковано к Сергеевскому водохранилищу, где перелив через гребень плотины на пике достиг рекордных 425см.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

6-го апреля Есиль вышел из берегов. Мощные потоки воды вместе со льдом крушили опоры линий электропередач. Начались первые перебои с электроснабжением в селах. 9-го апреля затор льда спровоцировал резкий подъем уровня воды у села Покровки Есильского района. Первая к реке улица оказалась затопленной.

В Петропавловске в это время усиленно готовились к приходу большой воды, возводили и укрепляли дамбы, эвакуировали население. 11-го апреля она подошла к городу, на следующий день областной центр остался без воды. Насосная станция горводоканала была подтоплена. Тогда понадобилось несколько дней, чтобы запустить альтернативные источники водоснабжения. Между тем дамбы не выдержали объема воды и затопленными оказались пригородные села и несколько микрорайонов Петропавловска.

Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

Всего за время паводка подтопило более 3,8 тыс. домов, из них более 2 тыс. - в Петропавловске - и свыше 5,8 тыс. дачных участков. Откачали более 5 млн кубометров воды. Эвакуировали за время паводка 14 тыс. человек, вернулись домой - более 9 тыс. Большая часть людей проживает у родственников.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Во всех пострадавших районах и в Петропавловске заврешилась оценка и техобследование домов. Для тех, кто потерял жилье, приобретают квартиры и строят 500 частных домов.

Механизированные бригады помогают убирать мусор и расчищать завалы на улицах и в пострадавших домах, делать ремонт. Жители подтопленных домов получили компенсацию в размере 100 МРП на общую сумму около 1,5 млрд тенге. Платежи за электроэнергию и воду пересчитают. Насосную станцию в городе восстановили. Детей из пострадавших семей - около 100 человек - отправили на отдых в оздоровительные лагеря. Выплачивается компенсация за павший скот. Оперативно ремонтируют вскрытые во время паводка дороги. Ущерб от паводка, по предварительным подсчетам, в регионе превысил 73 млрд тенге.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Карагандинская область

В Карагандинской области было подтоплено 60 домов в Шетском районе. Комиссия сделала их техническое обследование и признала аварийными шесть. Пяти семьям за счет бюджетных средств купили дома. Они самостоятельно выбрали себе жилье. В других 54 домах, которые не признаны аварийными, делают ремонт. Жители получили компенсацию как за утерю имущества, так и на ремонт. Был решен вопрос с возмещением погибшего скота.

Фото: Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Акмолинская область

В Акмолинской области во время паводков ЧС природного характера местного масштаба были объявлены в городе Кокшетау и пяти районах - Буландынском, Жаркаинском, Есильском, Атбасарском и Астраханском. Всего, по данным ДЧС региона, в области были подтоплены 837 жилых домов, 19 многоэтажных жилых домов и 5 социальных объектов. Спасли и эвакуировали 2,8 тыс. человек. На дорогах зарегистрировали 128 переливов, без транспортного сообщения были 50 населенных пунктов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По информации МЧС РК, 24-го мая в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжаются противопаводковые и дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях. По республике вернулись в свои дома 61,8 тыс. эвакуированных, в пунктах временного размещения остаются 5,3 тыс. человек. Отведено и откачано почти 25 млн куб метров талой воды, уложено 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По данным Правительства РК на 24-е мая, единовременную выплату в размере 100 МРП получили более 29,6 тыс. семей. Оценку ущерба провели по 8,8 тыс. объектам. Более 350 семей получили новые дома и квартиры. Строятся по стране свыше 1,4 тыс. домов. Более 5,2 млрд тенге перечислили на ремонт жилья. Свыше 3,8 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге. Объем выплат за павший скот достиг 1,6 млрд тенге.

Фото: Kazinform, Pixabay

Оценить ущерб наводнения 2024 года еще предстоит, когда вода освободит абсолютно все затопленные территории.