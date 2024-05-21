Техосмотр изменится в Казахстане. МВД сделало заявление

МВД регистрирует увеличение случаев формального проведения техосмотра. По информации председателя Комитета административной полиции МВД Кайсара Султанбаева, такая ситуация произошла из-за введения уведомительного порядка о начале деятельности и отмены последующего контроля, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Формальный техосмотр привел к тому, что на дорогах страны большое количество автомашин не соответствует требованиям по выхлопным газам, а также требованиям безопасности, что несет в себе риски, связанные с безопасностью дорожного движения, — отметил он на брифинге в СЦК.

Так, в 2023 году по причине технической неисправности зарегистрировано 18 ДТП, в которых погибло 7 человек и травмировано 26 человек.

— Для усиления контроля в этом направлении вносятся изменения в законодательство для перехода от уведомительного порядка деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, — сказал Кайсар Султанбаев.

Кроме того, по данным представителя МВД, за последние 5 лет в Казахстане произошел значительный рост автопарка — с 2,5 млн до 5,5 млн транспортных средств. Срок эксплуатации половины автомашин превышает 20 лет. Как правило они не оснащены современными системами безопасности и более подвержены неисправностям.

Напомним, с начала года составлено 270 протоколов в отношении операторов, не соблюдающих правила технического осмотра автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК.

Увеличить штраф до 100 МРП за формальный технический осмотр планируют в Казахстане. В рамках данного законопроекта предусмотрены изменения в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП.