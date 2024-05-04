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    08:48, 04 Май 2024 | GMT +6

    Штраф до 100 МРП за формальный техосмотр планируют увеличить в Казахстане

    техосмотр
    Фото: freepik.com

    Увеличить штраф до 100 МРП за формальный технический осмотр планируют в Казахстане. В рамках данного законопроекта предусмотрены изменения в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Последствия формального проведения (непроведение) технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, это влечет за собой рост уровня ДТП, в том числе со смертельным исходом.

    В этой связи штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение, считают специалисты.

    За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до 3 лет.

    Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.

    Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в 2 раза.

    К слову, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.

    Напомним, в 2023 году ужесточить порядок прохождения техосмотров автомобилей предлагали в Астане.

    Теги:
    Дороги Министерство транспорта РК Законопроекты Транспорт Авто
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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