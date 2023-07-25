Ужесточить порядок прохождения техосмотров автомобилей намерены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Следить за техническим состоянием своих автомобилей призвал столичных жителей начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны. Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, ситуация с пожарами на транспорте остается на сегодня сложной в столице.
«В настоящее время принимаются меры по ужесточению порядка прохождения технических осмотров», - сказал Еркин Отаргалымулы.
Спикер добавил, что автовладельцам необходимо:
- следить за техническим состоянием электропроводки и системы топливоподачи;
- проводить установку дополнительного оборудования и его обслуживание только в специализированных центрах;
- оборудовать (оснастить) транспортное средство огнетушителем.
«В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 101», - добавил Еркин Отаргалымулы.
Ранее сообщалось, что 36 пожаров на общественном транспорте зарегистрировано за полгода в Астане.