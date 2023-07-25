Ужесточить порядок прохождения техосмотров автомобилей намерены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Следить за техническим состоянием своих автомобилей призвал столичных жителей начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны. Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ситуация с пожарами на транспорте остается на сегодня сложной в столице.

«В настоящее время принимаются меры по ужесточению порядка прохождения технических осмотров», - сказал Еркин Отаргалымулы.

Спикер добавил, что автовладельцам необходимо:

- следить за техническим состоянием электропроводки и системы топливоподачи;

- проводить установку дополнительного оборудования и его обслуживание только в специализированных центрах;

- оборудовать (оснастить) транспортное средство огнетушителем.

«В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 101», - добавил Еркин Отаргалымулы.

Ранее сообщалось, что 36 пожаров на общественном транспорте зарегистрировано за полгода в Астане.