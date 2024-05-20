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    11:25, 20 Май 2024 | GMT +6

    Министерство юстиции США выдвинуло обвинение Boeing

    Boeing
    Фото: pixabay

    Министерство юстиции обвинило Boeing в нарушении законов США, что грозит уголовному преследованию компании, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на The New York Times.

    В письме федеральному суду ведомство заявило, что Boeing не смог «разработать, внедрить и обеспечить соблюдение программы соответствия и этики для предотвращения и выявления нарушений законов США о мошенничестве» в деятельности компании.

    В результате компания Boeing нарушила мировое соглашение 2021 года, связанное с проблемами модели самолета 737 Max, которые привели к двум смертельным авиакатастрофам в 2018 и 2019 годах. Также предусматривается штраф в размере 2,5 млрд долларов.

    Решение министерства юстиции грозит уголовному обвинению Boeing в заговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации.

    В результате крушения самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии погибло 346 человек, что побудило Федеральное управление гражданской авиации остановить весь парк 737 Max. Расследование показало, что обе катастрофы произошли из-за ошибочного срабатывания системы маневрирования.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что компания Boeing в публичных заявлениях после двух катастроф давала вводящие в заблуждение заверения о безопасности 737 Max, несмотря на то, что знала, что система маневрирования продолжает создавать угрозу безопасности.

    В свою очередь, Boeing считает, что выполнила условия мирового соглашения, добавив, что компани с нетерпением ждет возможности ответить.

    Компании Boeing столкнулась с пристальным вниманием регулирующих органов после того, как в январе этого года у самолета 737 Max 9 во время полета вылетела дверная панель. В марте этого года компания заявила, что ее генеральный директор Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце года.

    Теги:
    Самолет Минюст Авиация США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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