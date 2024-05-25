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    15:35, 25 Май 2024 | GMT +6

    В МЧС сообщили, куда эвакуируют жителей села Талдыколь Атырауской области

    Талдыколь эвакуация
    Фото: МЧС РК

    В населенном пункте Талдыколь проживает около 1200 человек и проводится полная эвакуация населения. Об этом сообщает МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    — На сегодня в связи с размывом подъездной дороги к селу Талдыколь жители переселены в безопасную зону. Эвакуированные жители будут размещены в общежитии Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. Кроме того, с минувших суток около 100 жителей уехали к родственникам. Продолжается эвакуация жителей села, — говорится в сообщении.

    По состоянию на 13:30, в эвакопункте села Талдыколь зарегистрированы 45 человек, из них 14 детей. На данный момент 18 человек были доставлены в пункты временного размещения в город Атырау. Еще 57 местных жителей разошлись по родственникам.

    Сотрудниками МЧС осуществлена перевозка более сотни сельчан на лодках и другом автотранспорте.

    Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

    Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Талдыколь Видео Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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