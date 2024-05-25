В МЧС сообщили, куда эвакуируют жителей села Талдыколь Атырауской области

В населенном пункте Талдыколь проживает около 1200 человек и проводится полная эвакуация населения. Об этом сообщает МЧС РК, передает агентство Kazinform.

— На сегодня в связи с размывом подъездной дороги к селу Талдыколь жители переселены в безопасную зону. Эвакуированные жители будут размещены в общежитии Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова в Атырау. Кроме того, с минувших суток около 100 жителей уехали к родственникам. Продолжается эвакуация жителей села, — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:30, в эвакопункте села Талдыколь зарегистрированы 45 человек, из них 14 детей. На данный момент 18 человек были доставлены в пункты временного размещения в город Атырау. Еще 57 местных жителей разошлись по родственникам.

Сотрудниками МЧС осуществлена перевозка более сотни сельчан на лодках и другом автотранспорте.

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