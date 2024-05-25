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    09:48, 25 Май 2024 | GMT +6

    Эвакуация жителей началась в селе Талдыколь Атырауской области

    паводки, Атырауская область
    Фото: МЧС РК

    Спасатели МЧС РК начали заблаговременную эвакуацию жителей села Талдыколь Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт.

    Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства. В МЧС РК сообщили, что ситуация под контролем.

    Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

    Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Эвакуация Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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