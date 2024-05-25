Эвакуация жителей началась в селе Талдыколь Атырауской области

Спасатели МЧС РК начали заблаговременную эвакуацию жителей села Талдыколь Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт.

Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства. В МЧС РК сообщили, что ситуация под контролем.

Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.