09:48, 25 Май 2024 | GMT +6
Эвакуация жителей началась в селе Талдыколь Атырауской области
Спасатели МЧС РК начали заблаговременную эвакуацию жителей села Талдыколь Атырауской области, передает агентство Kazinform.
Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт.
Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства. В МЧС РК сообщили, что ситуация под контролем.
Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.
Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.