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    15:25, 24 Май 2024 | GMT +6

    Жителей села Талдыколь Атырауской области переправляют на лодках из зоны затопления

    талдыколь
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Махамбетском районе Атырауской области залило водой подъездную дорогу к селу Талдыколь. В связи с этим, для обеспечения сообщения с городом специалистами ДЧС организована лодочная переправа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — В настоящее время нет угрозы затопления села Талдыколь, — сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулхашев, 

    Непрерывно ведутся дополнительные укрепительные работы.

    Переправа на лодках организована, чтобы не прерывалось сообщение жителей с городом. В целях обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и спецтехника.

    Из села Талдыколь 207 человек предварительно были эвакуированы в эвакопункт в г. Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.

    Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

    Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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