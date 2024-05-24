Жителей села Талдыколь Атырауской области переправляют на лодках из зоны затопления

В Махамбетском районе Атырауской области залило водой подъездную дорогу к селу Талдыколь. В связи с этим, для обеспечения сообщения с городом специалистами ДЧС организована лодочная переправа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— В настоящее время нет угрозы затопления села Талдыколь, — сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сеилбек Зулхашев,

Непрерывно ведутся дополнительные укрепительные работы.

Переправа на лодках организована, чтобы не прерывалось сообщение жителей с городом. В целях обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и спецтехника.

Из села Талдыколь 207 человек предварительно были эвакуированы в эвакопункт в г. Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников.

Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.