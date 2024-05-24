Закрыта трасса при въезде в Атырау

Трасса Атырау — Индер закрыта при въезде в город Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

— В связи с усилением напора паводковых вод, на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау — Индер для всех видов транспорта, - говорится в сообщении оперштаба.

В качестве альтернативного маршрута для поездки из г. Уральска, Индерского, Махамбетского районов в г. Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет — село Хамит Ергалиев (Исатайский район) — трассы Атырау — Астрахань. Трасса Атырау — Уральск закрыта на 71 километре и в районе села Сарайшык.