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    14:29, 24 Май 2024 | GMT +6

    Закрыта трасса при въезде в Атырау

    Закрыли трассу при въезде в Атырау
    Фото: кадр из видео оперштаба

    Трасса Атырау — Индер закрыта при въезде в город Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    — В связи с усилением напора паводковых вод, на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе Атырау — Индер для всех видов транспорта, - говорится в сообщении оперштаба.

    В качестве альтернативного маршрута для поездки из г. Уральска, Индерского, Махамбетского районов в г. Атырау можно воспользоваться дорогой Махамбет — село Хамит Ергалиев (Исатайский район) — трассы Атырау — Астрахань. Трасса Атырау — Уральск закрыта на 71 километре и в районе села Сарайшык.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область Регионы Казахстана Трассы Паводки в Казахстане Оперштаб Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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