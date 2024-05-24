Дамбу Соколок прорвало в Атырауской области

Сегодня из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Как сообщает оперштаб, канал «Соколок» является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык (Урал) от города Атырау. В связи с этим, за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое так же предназначено для защиты города от паводковых вод.

Второе защитное сооружение (дамба) укреплено мешками с песком для надежного удержания воды. Высота дамбы также была увеличена в соответствии с уровнем Балтийской системы высот благодаря тому, что на строительство было больше времени.

На этом участке также организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации.