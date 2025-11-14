Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства

Президенту были представлены цифровые сервисы, предназначенные для учета, прогнозирования и анализа данных, а также отечественные стартапы, ориентированные на повышение эффективности производства в АПК.

Фото: Акорда

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд.

Фото: Акорда

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот, активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.

Фото: Акорда

Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.

Фото: Акорда

Также говорилось о совершенствовании методов финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад.

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Речь шла и о нехватке специалистов в сельском хозяйстве.

Фото: Акорда

На Форуме работников сельского хозяйства в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда.

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу — директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область).

В целом сегодня из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.