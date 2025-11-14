РУ
    14:34, 14 Ноябрь 2025

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства

    На полях второго Форума работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с выставкой цифровых решений, применяемых в агропромышленном комплексе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Президенту были представлены цифровые сервисы, предназначенные для учета, прогнозирования и анализа данных, а также отечественные стартапы, ориентированные на повышение эффективности производства в АПК.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

     В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот, активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Также говорилось о совершенствовании методов финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад.

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Речь шла и о нехватке специалистов в сельском хозяйстве. 

    Президент Казахстана осмотрел выставку цифровых решений в сфере сельского хозяйства
    Фото: Акорда

    На Форуме работников сельского хозяйства в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда. 

    Указом Главы государства за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу — директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область).

    В целом сегодня из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.  

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Выставка
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
