О нехватке специалистов в сельском хозяйстве заявил Президент

— В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов.

Кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран.

— И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично. Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие — что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство, давать средства регионам, готовым применять технологии водопользования и призвал бизнес внести вклад в развитие родных сел.