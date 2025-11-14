РУ
    13:19, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    О нехватке специалистов в сельском хозяйстве заявил Президент

    Касым-Жомарт Токаев отметил нехватку специалистов в отрасли, выступая на втором Форуме работников сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Более 6 тысяч аграриев получили льготное финансирование на посевную
    Фото: Минсельхоз РК

    — В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро проблема проявляется в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов.

    Кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран.

    — И аграрии просят увеличить квоты. Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично. Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие — что не хватает работников. Работа, конечно, есть, но желания заниматься такой работой маловато. И это надо признать.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

    Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство, давать средства регионам, готовым применять технологии водопользования и призвал бизнес внести вклад в развитие родных сел.

    Динара Жусупбекова
    Автор
