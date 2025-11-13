РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Песков рассказал о переговорах президентов Казахстана и России в кремлевской квартире

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение продолжить переговоры в кремлевской квартире Владимир Путин делает крайне редко, передает агентство Kazinform со ссылкой на телеграм-канал Адиля Балтабаева.

    Песков
    Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

    — Дружеские и теплые отношения Путина и Токаева позволяют лидерам в непринужденной и откровенной обстановке обсуждать самые важные вопросы, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, предложение продолжить переговоры в кремлевской квартире Путин делает крайне редко. До Касым-Жомарта Токаева там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в 2026 году.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Международные отношения Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают