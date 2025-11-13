Песков рассказал о переговорах президентов Казахстана и России в кремлевской квартире

— Дружеские и теплые отношения Путина и Токаева позволяют лидерам в непринужденной и откровенной обстановке обсуждать самые важные вопросы, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, предложение продолжить переговоры в кремлевской квартире Путин делает крайне редко. До Касым-Жомарта Токаева там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан в 2026 году.