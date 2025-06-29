От координатора ООН до руководителей ведомств: кадровые назначения за минувшую неделю

дним из главных событий минувшей недели стало назначение нового Постоянного координатора ООН в Казахстане. С согласия Правительства Казахстана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Саранго Раднаарагча из Монголии новым Постоянным координатором ООН в Республике Казахстан. Назначение вступило в силу с 22 июня 2025 года.

Саранго Раднаарагча обладает 25-летним обширным опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, включая руководство трансграничными инициативами, природоохранными проектами и политическим взаимодействием. До назначения она занимала должность Регионального советника по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Еще ранее Саранго Раднаарагча построила обширную карьеру в области устойчивого развития и управления природными ресурсами на национальном, региональном и международном уровнях. Она работала старшим сотрудником в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, на различных должностях в ПРООН, ФАО, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях.

Важным было и назначение в Карагандинской области: Бахыт Кошерова стала председателем правления — ректором некоммерческого акционерного общества «Карагандинский медицинский университет».

Бахыт Кошерова — доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет — в сфере медицинского образования и более 20 лет — на руководящих должностях. Она является главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения РК, руководителем Комитета по клиническим протоколам объединенной комиссии по качеству МЗ РК, заместителем председателя правления РОО «Общество врачей-инфекционистов» и международным экспертом НААР.

Ее заслуги отмечены государственными наградами, в числе которых орден «Құрмет», знаки «Почетный работник образования РК», «Ы.Алтынсарина», «Отличник здравоохранения РК», а также медали «Халық алғысы», «Международная медаль Шарманова», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» и другие.

В этом же регионе был назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Им стал Максат Мукашев.

Максат Мукашев имеет два высших образования: по специальностям «Государственное и местное управление», «Транспортное строительство». На госслужбе с 2011 года. Начинал экономистом в управлении экономики и бюджетного планирования Карагандинской области. Работал в разных сферах. Занимал различные должности в аппарате акима области. С июня 2021 года до настоящего назначения был заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Также член Президентского молодежного кадрового резерва Олжас Бейсенбаев стал исполняющим обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики области Абай. Олжас Бейсенбаев родился в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «востоковедение» (китайское направление), прошел докторантуру в том же вузе. Получил степень магистра в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

С 2013 года работал в астанинском филиале партии «Нур Отан». С 2017 года был экспертом аналитического портала Strategy2050.kz. С 2018 года — сотрудник научно-исследовательского центра Назарбаев Университета. В 2022–2025 годах занимал должности аналитика, руководителя управления и заместителя председателя правления АО «Казахстанский институт общественного развития». Преподавал в Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК. С февраля 2025 года возглавлял Научно-исследовательский центр «Жастар».

Бакытнур Бакытулы был назначен заместителем акима Алматинской области.

Новый замакима окончил Университет «Нархоз» по специальности «Финансы» (2008 г.), American Graduate School of Business в Швейцарии по специальности «Бизнес-администрирование» (2009 г.), Академию труда и социальных отношений Казахстана по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), а также Казахский национальный аграрный университет по специальности «Технология производства продукции животноводства» (2020 г.).

Трудовую деятельность начал в 2006 году в АО «АТФ Банк». В разные годы занимал ответственные должности в государственных и банковских структурах, в сфере партийного обучения и международных проектов, в агропромышленном комплексе и в сфере регионального развития. В последние годы работал заместителем акима Карасайского района, занимал руководящие посты в аппарате акима и управлениях области Жетысу. С 2024 года — советник акима Алматинской области.

Тем временем в Костанайской области назначен и. о. главы управления энергетики и ЖКХ региона. Им стал Араман Жунусов. Сообщается, что Арман Капарович обладает большим опытом работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В разные годы занимал руководящие должности в ГКП «Костанай-Су», ТОО «Рудненские тепловые сети» и ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания».

Распоряжением акима Атырауской области Серика Шапкенова руководителем управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны акимата Атырауской области назначен уроженец региона Серик Амиров. Он получил высшее образование в Саратовской государственной академии права имени Д. И. Курского. Также окончил магистратуру по программе Executive MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Бизнес-администрирование». Кроме того, проходил стажировку в Лондоне в университете Canterbury Christ Church. Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Актюбинской области.

Позже работал в органах прокуратуры Атырауской области, возглавлял отдел государственного правового обеспечения аппарата акима Атырауской области. Также занимал руководящие должности в органах прокуратуры Мангистауской области и в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

С февраля 2024 года до настоящего времени работал заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области.

В ВКО на минувшей недели было сразу два назначения. Руководителем управления экономики и бюджетного планирования региона стал Нурсултан Маратов. Управление туризма региона возглавил Ержан Сембинов.

Нурсултан Маратов родился в городе Темир Актюбинской области. Получил профильное образование в ряде престижных вузов: Манчестерский университет (Великобритания), Лейденский университет (Нидерланды), Финансовая академия Министерства финансов РК, а также Дипломатическая академия МИД России.

Его карьерный путь начался с должности эксперта Комитета по инвестициям. Позже он представлял страну в Посольстве Казахстана в Российской Федерации, где занимал посты атташе и третьего секретаря. В 2023 году вернулся в Казахстан и стал советником акима Восточно-Казахстанской области. С сентября 2024 года работал заместителем акима города Усть-Каменогорска.

Ержан Сембинов родом из села Горняк Уланского района. Выпускник Центрально-Азиатского университета, имеет квалификацию экономиста и бакалавра юриспруденции. За годы работы прошел путь от должностей в центральных государственных органах до руководящих постов в местной исполнительной власти. Ранее занимал должность директора РГП «Кеден транссервис» Министерства государственных доходов по ВКО, курировал аппарат акима города Риддера, а также трудился в отделе внешних связей и протокола аппарата акима области, управлениях туризма, физической культуры и спорта, внутренней политики.

Ротация произошла и в департаментах полиции Шымкента и Туркестанской области. Первым заместителем начальника ДП Шымкента назначен полковник Курманбек Сахов, а на аналогичную должность в Туркестанской области — полковник Арман Бейсенбаев.

Первый из них родился в 1984 году, в органах внутренних дел служит с 2001 года. Занимал различные руководящие должности в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области. С февраля по июнь 2025 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области. С июня 2025 года назначен первым заместителем начальника департамента полиции Шымкента.

Арман Бейсенбаев за годы службы прошел путь от дознавателя до руководителя областного уровня. Последняя занимаема мая должность -первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента.