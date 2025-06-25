Назначен и.о. главы управления энергетики и ЖКХ Костанайской области

Распоряжением акима Костанайской области Жунусов Арман Капарович назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства до завершения специальной проверки.

Сообщается, что Арман Капарович обладает большим опытом работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В разные годы занимал руководящие должности в ГКП «Костанай-Су», ТОО «Рудненские тепловые сети» и ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания».

Ранее стало известно о назначении заместителя акима Алматинской области.