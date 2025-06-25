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    21:24, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен и.о. главы управления энергетики и ЖКХ Костанайской области

    На должность временно назначили Арамана Жунусова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акиматат Костанайской области

    Распоряжением акима Костанайской области Жунусов Арман Капарович назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства до завершения специальной проверки.

    Сообщается, что Арман Капарович обладает большим опытом работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

    В разные годы занимал руководящие должности в ГКП «Костанай-Су», ТОО «Рудненские тепловые сети» и ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания».

    Ранее стало известно о назначении заместителя акима Алматинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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