21:24, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Назначен и.о. главы управления энергетики и ЖКХ Костанайской области
На должность временно назначили Арамана Жунусова, передает корреспондент агентства Kazinform.
Распоряжением акима Костанайской области Жунусов Арман Капарович назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства до завершения специальной проверки.
Сообщается, что Арман Капарович обладает большим опытом работы в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В разные годы занимал руководящие должности в ГКП «Костанай-Су», ТОО «Рудненские тепловые сети» и ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания».
Ранее стало известно о назначении заместителя акима Алматинской области.