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    10:48, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен заместитель акима Алматинской области

    Бакытнур Бакытулы назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Назначен заместитель акима Алматинской области
    Фото: акимат

    Бакытнур Бакытулы родился в 1986 году. Окончил Университет «Нархоз» по специальности «Финансы» (2008 г.), American Graduate School of Business в Швейцарии по специальности «Бизнес-администрирование» (2009 г.), Академию труда и социальных отношений Казахстана по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), а также Казахский национальный аграрный университет по специальности «Технология производства продукции животноводства» (2020 г.).

    Трудовую деятельность начал в 2006 году в АО «АТФ Банк». В разные годы занимал ответственные должности в государственных и банковских структурах, в сфере партийного обучения и международных проектов, в агропромышленном комплексе и в сфере регионального развития.

    В последние годы работал заместителем акима Карасайского района, занимал руководящие посты в аппарате акима и управлениях области Жетысу.

    С 2024 года — советник акима Алматинской области.

    На новой должности Бакытнур Бакытулы сменил Нуржана Кудайбергенова.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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