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    13:52, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области новый руководитель. Им стал Максат Мукашев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
    Фото: акимат

    Максат Мукашев имеет два высших образования: по специальностям «Государственное и местное управление», «Транспортное строительство».

    На госслужбе с 2011 года. Начинал экономистом в управлении экономики и бюджетного планирования Карагандинской области. Работал в разных сферах. Занимал различные должности в аппарате акима области. С июня 2021 года до настоящего назначения был заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

    Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Казахстане произошли ряд кадровых перестановок в государственных органах, спортивных и культурных организациях. 

    Теги:
    Кадровые назначения Дороги Назначения Транспорт Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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