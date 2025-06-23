Назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Максат Мукашев имеет два высших образования: по специальностям «Государственное и местное управление», «Транспортное строительство».

На госслужбе с 2011 года. Начинал экономистом в управлении экономики и бюджетного планирования Карагандинской области. Работал в разных сферах. Занимал различные должности в аппарате акима области. С июня 2021 года до настоящего назначения был заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Казахстане произошли ряд кадровых перестановок в государственных органах, спортивных и культурных организациях.