Спорт, туризм и заместители акимов: кадровые назначения этой недели

Распоряжением Главы государства Жандос Шаймарданов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

Он сменил на этой должности Еркина Тукумова, который стал спецпредставителем Президента Казахстана по Афганистану.

— Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, — говорится в сообщении Акорды.

Еркин Тукумов окончил Институт международных отношений Варшавского университета, Польша (1992–1997 гг.), магистратуру государственного управления Школы госуправления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, США (2014–2016 гг.), является кандидатом политических наук (2004).

Кайрат Садыков стал заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) — начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан; командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2022). С 2023 года - первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Несколько назначений состоялось в спортивной сфере Казахстана.

Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».

До назначения Мусайбекова пост гендиректора «Барыса» занимал Нурлан Оразбаев, покинувший эту должность в апреле 2025.

Приказом председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Руслана Есеналина назначен главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Им стал Конысбек Токенов.

Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города назначен Олжас Смагулов.

Олжас Смагулов окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.

В разные годы работал на руководящих должностях управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра.

В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.

С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-министра, советником Премьер-министра.

С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента.

На этой неделе состоялись выборы акима Зерендинского района Акмолинской области. На должность акима претендовали сразу три кандидата.

— Зерендинская районная избирательная комиссия в соответствии с пп. 9 ст. 14, п. 2 ст. 44, ст. 45, с. 113-10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах выборов акима Зерендинского района Акмолинской области установила итоги выборов. В список избирателей по избирательному округу включено 21 434 гражданина, из них проголосовали 11 553. Число бюллетеней недействительных — 303, с отметкой в строке «Против всех» — 581. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Байсеитов С. Ш. — 2 148; Есымбаев А.А. — 945; Курмангожин А.А. — 7 576, — озвучили итоги выборов в зерендинской районной избирательной комиссии.

Таким образом, акимом Зерендинского района Акмолинской области был избран Асет Курмангожин, 1988 года рождения, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.

Кайрат Садвакасов покинул пост председателя правления АО НК «KazakhTourism». Исполняющим обязанности главы национальной компании назначен Даниел Сержанулы, занимающий должность заместителя председателя правления с января 2024 года.

В АО НК «KazakhTourism» отметили, что в 2024 году Казахстан посетило рекордное количество иностранных посетителей — 15,3 млн человек.

— Наша страна вошла в популярные рейтинги по версиям New York Times и отраслевых журналов Wanderlust, CondeNast Traveler, Lonely Planet, как одно из лучших мест к посещению. Опережая намеченные планы Казахстан также занял 52 место в рейтинге Всемирного экономического форума по Индексу развития туризма и путешествий.

Особое внимание уделено китайскому направлению. Продуктивно проведен год казахстанского туризма в КНР. Турпоток из китайского рынка увеличен в 2 раза до 657 тысяч посетителей.

С 23 июня 2025 года на должность заместителя председателя правления KASE назначена Айнагуль Искакова. Срок ее полномочий определен до 1 июля 2026 года. Одновременно с 20 июня 2025 года досрочно прекращены полномочия Ермека Мажекенова в качестве заместителя председателя правления.

Айнагуль Искакова ранее занимала должности управляющего директора и члена Правления Центрального депозитария. В ее портфеле — внедрение практик продуктовой разработки по методологии Agile, организация работы 9 продуктовых команд, кураторство фронт-офиса и регистраторской деятельности. В 2018–2022 годах она уже работала на KASE, возглавляя департамент стратегии и международного сотрудничества. Является признанным экспертом в области финансового регулирования и корпоративного права, с более чем 20-летним опытом работы в финансовом секторе.

Ермек Мажекенов начал карьеру на KASE в 1995 году, пройдя путь от маклера до заместителя председателя правления. Он внес значительный вклад в развитие операционной и технологической инфраструктуры Биржи, модернизацию торговых систем и повышение эффективности внутренних процессов. За вклад в развитие финансовой системы награждён орденом «Заслуженный финансист», юбилейной медалью к 20-летию тенге и медалью «Үлес».