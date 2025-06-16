Еркин Тукумов стал спецпредставителем Президента Казахстана по Афганистану

— Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Тукумов Еркин Валитханович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, — говорится в сообщении Акорды.

Еркин Тукумов окончил Институт международных отношений Варшавского университета, Польша (1992–1997 гг.), магистратуру государственного управления Школы госуправления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, США (2014–2016 гг.), является кандидатом политических наук (2004).

Владеет казахским, русским, английским и польским языками.

Трудовая деятельность

Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2022).

В январе 2022 года возглавил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

В 2019–2022 гг. — советник-посланник Посольства Казахстана в России.

В 2018–2019 гг. — генеральный консул Республики Казахстан в Казани.

В 2016–2018 гг. — заведующий аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан.

В 2010–2014 гг. — заведующий аналитическим отделом Совета безопасности Республики Казахстан.

В 2008–2010 гг. — директор департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2008 г. — заместитель директора департамента Центральной Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007–2008 гг. — заведующий сектором стратегического анализа информационно-аналитического центра, заведующий сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

В 2000–2005 гг. — заведующий отделом внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте РК.

В 1997–2000 гг. — старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.

Автор монографии «Открывая Америку: взгляд из Казахстана», более 20 научных публикаций в академических изданиях, в журналах международной наукометрической базы Scopus и сборниках материалов республиканских и международных конференций, в средствах массовой информации.

С июня 2022 года является представителем Гарвардского университета в Казахстане.

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін» и другими ведомственными наградами.

Ранее распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович был назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.