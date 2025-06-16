Жандос Шаймарданов назначен директором КИСИ
Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Жандос Шаймарданов родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).
Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.
2010-2013 гг. – менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына».
2013-2014 гг. – главный эксперт Управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2016 гг. – директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.
2016-2019 гг. – директор Департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек».
2019-2020 гг. – председатель правления АО «QazTech Ventures».
2020-2022 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.
2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
В мае 2025 г. постановлением Правительства Республики Казахстан Шаймарданов Жандос Нурланович был назначен на должность вице-министра национальной экономики.