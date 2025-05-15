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    21:28, 14 Май 2025 | GMT +5

    Жандос Шаймарданов назначен вице-министром национальной экономики РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Шаймарданов Жандос Нурланович назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Жандос Шаймарданов назначен вице-министром национальной экономики РК
    Фото: primeminister.kz

     

    Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).

    Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

    2010-2013 гг. – менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына».

    2013-2014 гг. – главный эксперт Управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

    2014-2016 гг. – директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

    2016-2019 гг. – директор Департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек».

    2019-2020 гг. – председатель правления АО «QazTech Ventures».

    2020-2022 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.

    2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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