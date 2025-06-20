Исполняющим обязанности главы KazakhTourism стал Даниел Сержанулы
Кайрат Садвакасов покинул пост председателя правления АО НК «KazakhTourism», передает агентство Kazinform со ссылкой на компанию.
Исполняющим обязанности главы национальной компании назначен Даниел Сержанулы, занимающий должность заместителя председателя правления с января 2024 года.
В АО НК «KazakhTourism» отметили, что в 2024 году Казахстан посетило рекордное количество иностранных посетителей — 15,3 млн человек.
— Наша страна вошла в популярные рейтинги по версиям New York Times и отраслевых журналов Wanderlust, CondeNast Traveler, Lonely Planet, как одно из лучших мест к посещению. Опережая намеченные планы Казахстан также занял 52 место в рейтинге Всемирного экономического форума по Индексу развития туризма и путешествий.
Особое внимание уделено китайскому направлению. Продуктивно проведен год казахстанского туризма в КНР. Турпоток из китайского рынка увеличен в 2 раза до 657 тысяч посетителей.
Ранее сообщалось, что популярный блогер из Китая стала амбассадором туризма Казахстана.