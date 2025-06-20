Исполняющим обязанности главы KazakhTourism стал Даниел Сержанулы

Исполняющим обязанности главы национальной компании назначен Даниел Сержанулы, занимающий должность заместителя председателя правления с января 2024 года.

В АО НК «KazakhTourism» отметили, что в 2024 году Казахстан посетило рекордное количество иностранных посетителей — 15,3 млн человек.

— Наша страна вошла в популярные рейтинги по версиям New York Times и отраслевых журналов Wanderlust, CondeNast Traveler, Lonely Planet, как одно из лучших мест к посещению. Опережая намеченные планы Казахстан также занял 52 место в рейтинге Всемирного экономического форума по Индексу развития туризма и путешествий.

Особое внимание уделено китайскому направлению. Продуктивно проведен год казахстанского туризма в КНР. Турпоток из китайского рынка увеличен в 2 раза до 657 тысяч посетителей.

Ранее сообщалось, что популярный блогер из Китая стала амбассадором туризма Казахстана.