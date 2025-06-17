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    00:44, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Популярный блогер из Китая стала амбассадором туризма Казахстана

    Популярному инфлюенсеру Таотао присвоен почетный статус «Посол туризма Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Kazakh Tourism».

    популярный китайский блогер стала послом туризма Казахстана
    Фото: kazakhtourism_official

    Увлечённая верховой ездой Таотао с большим энтузиазмом рассказывает своей 7-миллионой аудитории о культуре, природе и гостеприимстве Казахстана.

    Таотао уже побывала в трех регионах страны — от живописных локаций Восточно-Казахстанской и Алматинской областей до Астаны и Алматы. Своим подписчикам она показывает наши традиционные казахские наряды, делится кадрами охоты с беркутом, знакомит с кухней и культурой.

    С 2018 года Kazakh Tourism вручает статус «Посол туризма РК» тем, кто по собственной инициативе и на безвозмездной основе рассказывает о Казахстане своей аудитории. Это представители культуры, туриндустрии, медиа и цифрового пространства, которые искренне вдохновляют на путешествия по нашей стране.

    В прошлом году туристским амбассадором стал японский блогер Юдзи Нацума.

    Ранее Казахстан был признан самым перспективным направлением для китайских туристов в 2025 году.

    Казахстан становится популярнее среди южнокорейских туристов.

    Теги:
    Туризм Китай Казахтуризм Видео Блогеры Путешествия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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