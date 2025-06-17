Популярный блогер из Китая стала амбассадором туризма Казахстана
Популярному инфлюенсеру Таотао присвоен почетный статус «Посол туризма Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Kazakh Tourism».
Увлечённая верховой ездой Таотао с большим энтузиазмом рассказывает своей 7-миллионой аудитории о культуре, природе и гостеприимстве Казахстана.
Таотао уже побывала в трех регионах страны — от живописных локаций Восточно-Казахстанской и Алматинской областей до Астаны и Алматы. Своим подписчикам она показывает наши традиционные казахские наряды, делится кадрами охоты с беркутом, знакомит с кухней и культурой.
С 2018 года Kazakh Tourism вручает статус «Посол туризма РК» тем, кто по собственной инициативе и на безвозмездной основе рассказывает о Казахстане своей аудитории. Это представители культуры, туриндустрии, медиа и цифрового пространства, которые искренне вдохновляют на путешествия по нашей стране.
В прошлом году туристским амбассадором стал японский блогер Юдзи Нацума.
Ранее Казахстан был признан самым перспективным направлением для китайских туристов в 2025 году.
Казахстан становится популярнее среди южнокорейских туристов.