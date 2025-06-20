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    20:32, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен заместитель акима Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК на должность заместителя акима города назначен Олжас Смагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Смагулов
    Фото: акимат

    Олжас Смагулов окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.

    Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.

    В разные годы работал на руководящих должностях управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра.

    В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.

    С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-министра, советником Премьер-министра.

    С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента.

    Ранее также сменился руководитель аппарата акима Алматы. Им стал Ерлан Исабеков

    24 мая Указом Главы государства акимом города Алматы назначен Дархан Сатыбалды. 

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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