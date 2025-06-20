Назначен заместитель акима Алматы

Олжас Смагулов окончил Американский межконтинентальный университет, Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Лондонскую школу экономики и политических наук. Имеет степень магистра экономики, государственной политики и управления.

Трудовую деятельность начал в 2013 году с должности главного специалиста организационно-инспекторского и информационно-аналитического отдела аппарата акима Атырауской области.

В разные годы работал на руководящих должностях управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Главным экспертом социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-министра.

В период с 2015 по 2019 годы занимал ряд руководящих должностей в Актюбинской области.

С 2019 по 2021 годы работал заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-министра, советником Премьер-министра.

С ноября 2021 года до настоящего назначения был заместителем заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента.

Ранее также сменился руководитель аппарата акима Алматы. Им стал Ерлан Исабеков.

24 мая Указом Главы государства акимом города Алматы назначен Дархан Сатыбалды.