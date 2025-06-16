Избран аким Зерендинского района Акмолинской области
Акимом Зерендинского района Акмолинской области стал Асет Курмангожин, передает корреспондент агентства Kazinform.
15 июня 2025 года состоялись выборы акима Зерендинского района Акмолинской области. На должность акима претендовали сразу три кандидата.
— Зерендинская районная избирательная комиссия в соответствии с пп. 9 ст. 14, п. 2 ст. 44, ст. 45, с. 113-10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах выборов акима Зерендинского района Акмолинской области установила итоги выборов. В список избирателей по избирательному округу включено 21 434 гражданина, из них проголосовали 11 553. Число бюллетеней недействительных — 303, с отметкой в строке «Против всех» — 581. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Байсеитов С. Ш. — 2 148; Есымбаев А.А. — 945; Курмангожин А.А. — 7 576, — озвучили итоги выборов в зерендинской районной избирательной комиссии.
Таким образом, акимом Зерендинского района Акмолинской области был избран Асет Курмангожин, 1988 года рождения, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.
Как следует из его предвыборной программы, А. Курмангожин получил высшее образование «экономическая деятельность на железнодорожном транспорте» в колледже транспорта и коммуникаций и в Казахском университете путей сообщения.
Более 17 лет проработал в местных исполнительных органах Акмолинской области, в органах статистики, казначейства, в аппарате акима Зерендинского района. В 2022 году назначен заместителем акима Зерендинского района. С 2024 года и до момента выборов являлся заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.
Ранее был назначен новый аким Аль-Фарабийского района Шымкента.