Избран аким Зерендинского района Акмолинской области

15 июня 2025 года состоялись выборы акима Зерендинского района Акмолинской области. На должность акима претендовали сразу три кандидата.

— Зерендинская районная избирательная комиссия в соответствии с пп. 9 ст. 14, п. 2 ст. 44, ст. 45, с. 113-10 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах выборов акима Зерендинского района Акмолинской области установила итоги выборов. В список избирателей по избирательному округу включено 21 434 гражданина, из них проголосовали 11 553. Число бюллетеней недействительных — 303, с отметкой в строке «Против всех» — 581. Число голосов, поданных за каждого кандидата: Байсеитов С. Ш. — 2 148; Есымбаев А.А. — 945; Курмангожин А.А. — 7 576, — озвучили итоги выборов в зерендинской районной избирательной комиссии.

Таким образом, акимом Зерендинского района Акмолинской области был избран Асет Курмангожин, 1988 года рождения, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.

Как следует из его предвыборной программы, А. Курмангожин получил высшее образование «экономическая деятельность на железнодорожном транспорте» в колледже транспорта и коммуникаций и в Казахском университете путей сообщения.

Более 17 лет проработал в местных исполнительных органах Акмолинской области, в органах статистики, казначейства, в аппарате акима Зерендинского района. В 2022 году назначен заместителем акима Зерендинского района. С 2024 года и до момента выборов являлся заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области.

Ранее был назначен новый аким Аль-Фарабийского района Шымкента.