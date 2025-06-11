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    14:22, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Новый аким Аль-Фарабийского района назначен в Шымкенте

    На должность акима Аль-Фарабийского района назначен Маратбек Мыктыбеков. Ранее он занимал пост руководителя управления физической культуры и спорта города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маратбек Мыктыбеков.
    Фото: акимат Шымкента

    Маратбек Мыктыбеков родился в 1981 году в Туркестанской области. У Мыктыбекова два высших образования. В 1996 году он окончил Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Физическая культура», а позже — по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в сфере образования. С 2000 по 2003 годы работал преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете. Затем в течение нескольких лет занимал различные должности в частных компаниях. Руководил Центром Олимпийской подготовки по борьбе, был советником, исполнительным директором и главным казначеем в федерациях бокса и дзюдо.

    С апреля 2022 года возглавлял РГП на ПХВ «Дирекция развития спорта», после чего работал исполнительным директором Федерации бокса Казахстана.

    До сегодняшнего назначения Маратбек Мыктыбеков возглавлял городское управление физической культуры и спорта.

    Напомним, в апреле Рашид Мынбаев был освобожден от занимаемой должности акима Аль-Фарабийского района в связи с плановой кадровой ротацией.

     

    Теги:
    Назначения Шымкент Акимат
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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