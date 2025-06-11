Новый аким Аль-Фарабийского района назначен в Шымкенте

Маратбек Мыктыбеков родился в 1981 году в Туркестанской области. У Мыктыбекова два высших образования. В 1996 году он окончил Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Физическая культура», а позже — по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в сфере образования. С 2000 по 2003 годы работал преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете. Затем в течение нескольких лет занимал различные должности в частных компаниях. Руководил Центром Олимпийской подготовки по борьбе, был советником, исполнительным директором и главным казначеем в федерациях бокса и дзюдо.

С апреля 2022 года возглавлял РГП на ПХВ «Дирекция развития спорта», после чего работал исполнительным директором Федерации бокса Казахстана.

До сегодняшнего назначения Маратбек Мыктыбеков возглавлял городское управление физической культуры и спорта.

Напомним, в апреле Рашид Мынбаев был освобожден от занимаемой должности акима Аль-Фарабийского района в связи с плановой кадровой ротацией.