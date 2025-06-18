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    12:05, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны

    Распоряжением Главы государства Садыков Кайрат Ануарбекулы назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Минобороны РК
    Фото: ortcom.kz

    Кайрат  Садыков родился в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988); академические курсы при Национальном университете обороны (2010); Университет им. Д. Кунаева, юриспруденция (2013).

    Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) — начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан; командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2022). С 2023 года - первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Ранее Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.

    Теги:
    Кадровые назначения Касым-Жомарт Токаев Президент Назначения Минобороны РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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