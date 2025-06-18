Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны – главнокомандующим Силами воздушной обороны

Кайрат Садыков родился в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988); академические курсы при Национальном университете обороны (2010); Университет им. Д. Кунаева, юриспруденция (2013).

Трудовая деятельность: заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) — начальник главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан; командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2019-2022). С 2023 года - первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ранее Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.