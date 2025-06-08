15:08, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Глава государства принял вновь назначенного министра обороны
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.
Напомним, ранее Указом Главы государства Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны РК.
На эту должность назначен Даурен Косанов.