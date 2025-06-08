Глава государства принял вновь назначенного министра обороны

В ходе встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.

Напомним, ранее Указом Главы государства Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны РК.

На эту должность назначен Даурен Косанов.