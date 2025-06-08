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    15:08, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства принял вновь назначенного министра обороны

    Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    В ходе встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей Сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры.

    Напомним, ранее Указом Главы государства Руслан Жаксылыков освобожден от должности министра обороны РК.

    На эту должность назначен Даурен Косанов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Минобороны РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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