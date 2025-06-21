Изменения в составе Правления KASE: назначен новый заместитель председателя

С 23 июня 2025 года на должность заместителя председателя правления KASE назначена Айнагуль Искакова. Срок ее полномочий определен до 1 июля 2026 года.

Одновременно, с 20 июня 2025 года досрочно прекращены полномочия Ермека Мажекенова в качестве заместителя председателя правления.

Айнагуль Искакова ранее занимала должности управляющего директора и члена Правления Центрального депозитария. В ее портфеле — внедрение практик продуктовой разработки по методологии Agile, организация работы 9 продуктовых команд, кураторство фронт-офиса и регистраторской деятельности. В 2018–2022 годах она уже работала на KASE, возглавляя департамент стратегии и международного сотрудничества. Является признанным экспертом в области финансового регулирования и корпоративного права, с более чем 20-летним опытом работы в финансовом секторе.

Ермек Мажекенов начал карьеру на KASE в 1995 году, пройдя путь от маклера до заместителя председателя правления. Он внес значительный вклад в развитие операционной и технологической инфраструктуры Биржи, модернизацию торговых систем и повышение эффективности внутренних процессов. За вклад в развитие финансовой системы награждён орденом «Заслуженный финансист», юбилейной медалью к 20-летию тенге и медалью «Үлес».

С 23 июня 2025 года состав Правления KASE будет включать пять человек со сроком полномочий до 1 июля 2026 года:

Адиль Мухамеджанов — председатель правления; Жайнар Саржаков — заместитель председателя правления; Дана Аманжолова — заместитель председателя правления; Айнагуль Искакова — заместитель председателя правления; Михаил Гришко — заместитель председателя правления.

Напомним, в марте этого года был назначен новый глава Казахстанской фондовой биржи.