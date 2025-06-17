Судимый за взятку возглавил «Барыс»

– Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков, – говорится в сообщении клуба.

Ранее, в феврале 2021 года, Мусайбекова задержали по подозрению в коррупции – его обвиняли в получении взятки в размере 15 тысяч долларов за содействие в заключении договора государственно-частного партнерства по проекту «Центр учета ставок». Суд вынес вердикт в виде штрафа, десятикратно превысившего сумму взятки – 62,3 млн тенге.

До назначения Мусайбекова пост гендиректора «Барыса» занимал Нурлан Оразбаев, покинувший эту должность в апреле 2025.

В минувшем сезоне столичный клуб показал худший результат в Континентальной хоккейной лиге, набрав лишь 35 очков в 68 матчах.