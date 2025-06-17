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    16:07, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Судимый за взятку возглавил «Барыс»

    Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Сакен Мусайбеков
    Фото: ХК Барыс

    – Решением корпоративного фонда «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» генеральным директором «Барыса» назначен Сакен Мусайбеков, – говорится в сообщении клуба.

    Ранее, в феврале 2021 года, Мусайбекова задержали по подозрению в коррупции – его обвиняли в получении взятки в размере 15 тысяч долларов за содействие в заключении договора государственно-частного партнерства по проекту «Центр учета ставок». Суд вынес вердикт в виде штрафа, десятикратно превысившего сумму взятки – 62,3 млн тенге.

    До назначения Мусайбекова пост гендиректора «Барыса» занимал Нурлан Оразбаев, покинувший эту должность в апреле 2025.

    В минувшем сезоне столичный клуб показал худший результат в Континентальной хоккейной лиге, набрав лишь 35 очков в 68 матчах.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Хоккей Барыс Назначения
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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