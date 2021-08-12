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Вынесен приговор экс-заместителю министра культуры и спорта

12 Августа 2021 13:26
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Вынесен приговор экс-заместителю министра культуры и спорта

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ- Бывший заместитель министра культуры и спорта Сакен Мусайбеков, попавший в коррупционный скандал, выплатил государству штраф в размере более 62 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Турксибский районный суд Алматы вынес приговор в отношении бывшего заместителя министра культуры и спорта Сакена Мусайбекова. Бывший вице-министр признан виновным в мошенничестве.

Сакен Мусайбеков обвиняется в мошенничестве в крупном размере по п. 1 части 3 ст. 190 УК РК.

«Судом установлено, что в период с 18 по 21 февраля 2021 года в городе Алматы Мусайбеков С. Ж., будучи вице-министром Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, грубо нарушая требования законов Республики Казахстан, действуя вопреки охраняемых законом интересов граждан, государства и государственной службы, пороча честь и репутацию служащего Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, действуя противоправно в корыстных целях, поставив перед собой цель незаконного материального обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, совершил тяжкое коррупционное преступление против собственности», - говорится в сообщении суда.

Согласно процессуальному соглашению в форме сделки о признании вины, заключенному между Сакеном Мусайбековым и заместителем прокурора города Алматы, прокурор перед судом ходатайствовал о назначении наказания в отношении Сакена Мусайбекова в виде штрафа в десятикратном размере суммы взятки в сумме 62 394 00 тенге.

«Приговором суда Мусайбеков С. Ж. признан виновным по статье 190, части 3, пунктам 1, 2 Уголовного кодекса с назначением наказания в виде штрафа в сумме 62 394 000 тенге. При назначении наказания суд пришел к выводу о возможности, в соответствии с заключенным процессуальным соглашением о признании вины, назначить Мусайбекову С. Ж. наказание в виде штрафа в десятикратном размере похищенного имущества, то есть 62 394 000 тенге.

Судом были приняты во внимание степень общественной опасности, совершенного подсудимым Мусайбековым С. Ж. уголовного правонарушения, смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, и семьи», - отметили в Турксибском районном суде.

Напомним, в конце февраля Сакен Мусайбеков, будучи в должности вице-министра культуры и спорта, воспользовался своим служебным положением и подозревался в защите интересов букмекерской отрасли.


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#Алматы   #Коррупция   #Суды  
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Автор:

Гульзат Сахова

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