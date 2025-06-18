Назначен главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе

Ранее исполнявший эту должность Юрий Мельниченко теперь будет работать в команде в качестве советника нового главного тренера. Под руководством Юрия Мельниченко казахстанские борцы завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже (Демеу Жадраев), а также серебряную медаль на последнем чемпионате мира (Ержет Жарлыкасын).

До назначения на новую должность Конысбек Каримулы занимал пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана (до 20 лет).

Первым официальным международным турниром для Конысбека Токенова в качестве главного тренера станет рейтинговый турнир, который пройдет с 17 по 20 июля в Будапеште.

Ранее Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».