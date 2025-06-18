Назначен главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе
Приказом председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Руслана Есеналина назначен главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе. Им стал Конысбек Токенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее исполнявший эту должность Юрий Мельниченко теперь будет работать в команде в качестве советника нового главного тренера. Под руководством Юрия Мельниченко казахстанские борцы завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже (Демеу Жадраев), а также серебряную медаль на последнем чемпионате мира (Ержет Жарлыкасын).
До назначения на новую должность Конысбек Каримулы занимал пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана (до 20 лет).
Первым официальным международным турниром для Конысбека Токенова в качестве главного тренера станет рейтинговый турнир, который пройдет с 17 по 20 июля в Будапеште.
Ранее Сакен Мусайбеков, действующий генеральный директор КФХ и вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана по зимним видам спорта, возглавил астанинский хоккейный клуб «Барыс».