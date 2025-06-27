Руководителем управления экономики ВКО назначен Нурсултан Маратов

По итогам внутреннего конкурса эту должность занял Нурсултан Маратов.

Назначение состоялось на заседании акимата региона. Молодой управленец относится к новому поколению госслужащих, совмещающих международное образование и практический опыт как внутри страны, так и за её пределами.

Нурсултан Маратов родился в городе Темир Актюбинской области. Получил профильное образование в ряде престижных вузов: Манчестерский университет (Великобритания), Лейденский университет (Нидерланды), Финансовая академия Министерства финансов РК, а также Дипломатическая академия МИД России.

Его карьерный путь начался с должности эксперта Комитета по инвестициям. Позже он представлял страну в Посольстве Казахстана в Российской Федерации, где занимал посты атташе и третьего секретаря. В 2023 году вернулся в Казахстан и стал советником акима Восточно-Казахстанской области. С сентября 2024 года работал заместителем акима города Усть-Каменогорска.

В кадровом резерве региона его рассматривают как специалиста с системным подходом и пониманием глобальных экономических трендов. Знание казахского, русского и английского языков, а также дипломатический опыт дают возможность выстраивать эффективный диалог с международными партнёрами и инвесторами.

На новом посту Маратову предстоит курировать вопросы бюджетного планирования, инвестиционного климата и реализации приоритетных проектов, определяющих экономику Восточного Казахстана в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области назначен руководитель управления территориальной обороны.