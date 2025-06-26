В Атырауской области назначен руководитель управления территориальной обороны

По сообщению пресс-службы акимата области, Серик Саматулы Амиров родился в 1979 году в Атырауской области. Получил высшее образование в Саратовской государственной академии права имени Д.И. Курского. Также окончил магистратуру по программе Executive MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Бизнес-администрирование». Кроме того, проходил стажировку в Лондоне в университете Canterbury Christ Church.

Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Актюбинской области.

Впоследствии работал в органах прокуратуры Атырауской области, возглавлял отдел государственного правового обеспечения аппарата акима Атырауской области. Также занимал руководящие должности в органах прокуратуры Мангистауской области и в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

С февраля 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.