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    16:00, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В Атырауской области назначен руководитель управления территориальной обороны

    По распоряжению акима Атырауской области Серика Шапкенова руководителем управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны акимата Атырауской области назначен Серик Амиров, передает агентство Kazinform.

    Серик Амиров
    Фото: акимат Атырауской области

    По сообщению пресс-службы акимата области, Серик Саматулы Амиров родился в 1979 году в Атырауской области. Получил высшее образование в Саратовской государственной академии права имени Д.И. Курского. Также окончил магистратуру по программе Executive MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Бизнес-администрирование». Кроме того, проходил стажировку в Лондоне в университете Canterbury Christ Church.

    Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Актюбинской области.

    Впоследствии работал в органах прокуратуры Атырауской области, возглавлял отдел государственного правового обеспечения аппарата акима Атырауской области. Также занимал руководящие должности в органах прокуратуры Мангистауской области и в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

    С февраля 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Атырауская область Назначения Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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