В Атырауской области назначен руководитель управления территориальной обороны
По распоряжению акима Атырауской области Серика Шапкенова руководителем управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны акимата Атырауской области назначен Серик Амиров, передает агентство Kazinform.
По сообщению пресс-службы акимата области, Серик Саматулы Амиров родился в 1979 году в Атырауской области. Получил высшее образование в Саратовской государственной академии права имени Д.И. Курского. Также окончил магистратуру по программе Executive MBA в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Бизнес-администрирование». Кроме того, проходил стажировку в Лондоне в университете Canterbury Christ Church.
Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры Актюбинской области.
Впоследствии работал в органах прокуратуры Атырауской области, возглавлял отдел государственного правового обеспечения аппарата акима Атырауской области. Также занимал руководящие должности в органах прокуратуры Мангистауской области и в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».
С февраля 2024 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.