В ВКО назначен новый глава управления туризма

Соответствующее решение принято на заседании областного акимата с согласования Агентства РК по делам государственной службы.

Назначение специалиста, хорошо знакомого с регионом и структурой госуправления, совпадает с задачей по активному развитию туристической отрасли области. Восточный Казахстан — одно из ключевых направлений для внутреннего и въездного туризма страны, где в приоритете модернизация инфраструктуры и привлечение инвестиций.

Ержан Сембинов родом из села Горняк Уланского района. Выпускник Центрально-Азиатского университета, он имеет квалификацию экономиста и бакалавра юриспруденции. За годы работы прошёл путь от должностей в центральных государственных органах до руководящих постов в местной исполнительной власти.

Ранее занимал должность директора РГП «Кеден транссервис» Министерства государственных доходов по ВКО, курировал аппарат акима города Риддера, а также трудился в отделе внешних связей и протокола аппарата акима области, управлениях туризма, физической культуры и спорта, внутренней политики.

Напомним, что ранее сообщалось, что руководителем управления экономики ВКО назначен Нурсултан Маратов.