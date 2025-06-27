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    23:24, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    В ВКО назначен новый глава управления туризма

    Управление туризма Восточно-Казахстанской области возглавил Ержан Сембинов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В ВКО назначен новый глава управления туризма
    Фото: акимат ВКО

    Соответствующее решение принято на заседании областного акимата с согласования Агентства РК по делам государственной службы.

    Назначение специалиста, хорошо знакомого с регионом и структурой госуправления, совпадает с задачей по активному развитию туристической отрасли области. Восточный Казахстан — одно из ключевых направлений для внутреннего и въездного туризма страны, где в приоритете модернизация инфраструктуры и привлечение инвестиций.

    Ержан Сембинов родом из села Горняк Уланского района. Выпускник Центрально-Азиатского университета, он имеет квалификацию экономиста и бакалавра юриспруденции. За годы работы прошёл путь от должностей в центральных государственных органах до руководящих постов в местной исполнительной власти.

    Ранее занимал должность директора РГП «Кеден транссервис» Министерства государственных доходов по ВКО, курировал аппарат акима города Риддера, а также трудился в отделе внешних связей и протокола аппарата акима области, управлениях туризма, физической культуры и спорта, внутренней политики.

    Напомним, что ранее сообщалось, что руководителем управления экономики ВКО назначен Нурсултан Маратов.

    Теги:
    Кадровые назначения Туризм ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Назначения Акимат
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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