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    01:25, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Бахыт Кошерова назначена ректором Карагандинского медуниверситета

    На должность председателя правления — ректора некоммерческого акционерного общества «Карагандинский медицинский университет» назначена доктор медицинских наук, профессор Бахыт Кошерова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    Бахыт Кошерова назначена ректором Карагандинского медуниверситета
    Фото: Минздрав РК

    Бахыт Кошерова — доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет — в сфере медицинского образования и более 20 лет — на руководящих должностях.

    Она является главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения РК, руководителем Комитета по клиническим протоколам объединенной комиссии по качеству МЗ РК, заместителем председателя правления РОО «Общество врачей-инфекционистов» и международным экспертом НААР.

    — За годы своей профессиональной деятельности Бахыт Кошерова инициировала и успешно реализовала ряд стратегически важных проектов в системе медицинского образования и здравоохранения, среди которых: открытие медицинского колледжа при Карагандинском медицинском университете, открытие консультативно-диагностического центра и университетской клиники НАО КМУ, — отметили в Минздраве.

    Во время пандемии COVID-19 под её руководством на базе Карагандинского медицинского университета были организованы карантинный центр, провизорный и инфекционный стационары.

    Бахыт Кошерова — автор более 160 научных публикаций, учебных пособий и учебников.

    Её заслуги отмечены государственными наградами, в числе которых орден «ҚҰРМЕТ», знаки «Почетный работник образования РК», «Ы.Алтынсарина», «Отличник здравоохранения РК», а также медали «Халық алғысы», «Международная медаль Шарманова», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» и другие.

    Ранее в Карагандинской области назначили главу одного из управлений акимата.

    Теги:
    Кадровые назначения Здравоохранение Вузы Медицина Назначения Образование Карагандинская область Караганда Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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