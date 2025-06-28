Бахыт Кошерова назначена ректором Карагандинского медуниверситета

Бахыт Кошерова — доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет — в сфере медицинского образования и более 20 лет — на руководящих должностях.

Она является главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения РК, руководителем Комитета по клиническим протоколам объединенной комиссии по качеству МЗ РК, заместителем председателя правления РОО «Общество врачей-инфекционистов» и международным экспертом НААР.

— За годы своей профессиональной деятельности Бахыт Кошерова инициировала и успешно реализовала ряд стратегически важных проектов в системе медицинского образования и здравоохранения, среди которых: открытие медицинского колледжа при Карагандинском медицинском университете, открытие консультативно-диагностического центра и университетской клиники НАО КМУ, — отметили в Минздраве.

Во время пандемии COVID-19 под её руководством на базе Карагандинского медицинского университета были организованы карантинный центр, провизорный и инфекционный стационары.

Бахыт Кошерова — автор более 160 научных публикаций, учебных пособий и учебников.

Её заслуги отмечены государственными наградами, в числе которых орден «ҚҰРМЕТ», знаки «Почетный работник образования РК», «Ы.Алтынсарина», «Отличник здравоохранения РК», а также медали «Халық алғысы», «Международная медаль Шарманова», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» и другие.

Ранее в Карагандинской области назначили главу одного из управлений акимата.