Ротация в департаментах полиции Шымкента и Туркестанской области
Первым заместителем начальника ДП Шымкента назначен полковник Курманбек Сахов, а на аналогичную должность в Туркестанской области — полковник Арман Бейсенбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Шымкенте назначен первый заместитель начальника департамента полиции — полковник полиции Курманбек Сахов.
Он родился в 1984 году, в органах внутренних дел служит с 2001 года. Занимал различные руководящие должности в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области. С февраля по июнь 2025 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области.
С июня 2025 года назначен первым заместителем начальника департамента полиции Шымкента.
Первым заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области назначен полковник полиции Арман Бейсенбаев.
За годы службы он прошел путь от дознавателя до руководителя областного уровня:
- дознаватель отделения дознания 2-го отдела полиции УВД Шымкента (1998);
- следователь группы по расследованию имущественных преступлений и незаконного оборота наркотиков, следственное отделение 2-ОП УВД Шымкента;
- оперуполномоченный ОУР 2-ОП Шымкента ГУВД ЮКО;
- оперуполномоченный группы по розыску уголовных преступников и без вести пропавших лиц, ОУР 2-ОП Шымкента ГУВД ЮКО;
- старший оперуполномоченный отдела организации борьбы с наркобизнесом и межрегиональными наркогруппировками УБН ДВД ЮКО;
- начальник отдела профилактики наркомании и межведомственной координации УБН ДВД ЮКО;
- начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Южно-Казахстанской области;
- начальник Енбекшинского отдела полиции УВД Шымкента ДВД ЮКО (2012);
- начальник ГУВД г. Шымкента (сентябрь 2015 — 2017);
- первый заместитель начальника УВД Шымкента (2018);
- заместитель начальника департамента полиции Шымкента (2019 — октябрь 2024);
- первый заместитель начальника департамента полиции Шымкента (с октября 2024).