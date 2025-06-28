Ротация в департаментах полиции Шымкента и Туркестанской области

В Шымкенте назначен первый заместитель начальника департамента полиции — полковник полиции Курманбек Сахов.

Он родился в 1984 году, в органах внутренних дел служит с 2001 года. Занимал различные руководящие должности в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области. С февраля по июнь 2025 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области.

С июня 2025 года назначен первым заместителем начальника департамента полиции Шымкента.

Первым заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области назначен полковник полиции Арман Бейсенбаев.

За годы службы он прошел путь от дознавателя до руководителя областного уровня: