Назначен и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики области Абай
Член Президентского молодежного кадрового резерва Олжас Бейсенбаев назначен исполняющим обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики области Абай, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Олжас Бейсенбаев родился 8 мая 1990 года в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «востоковедение» (китайское направление), прошёл докторантуру в том же вузе. Получил степень магистра в ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва.
С 2013 года работал в Астанинском филиале партии «Нур Отан». С 2017 года был экспертом аналитического портала Strategy2050.kz. С 2018 года — сотрудник научно-исследовательского центра Назарбаев Университета. В 2022–2025 годах занимал должности аналитика, руководителя управления и заместителя председателя правления АО «Казахстанский институт общественного развития». Преподавал в Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.
С февраля 2025 года возглавлял Научно-исследовательский центр «Жастар».
Олжас Бейсенбаев является членом Клуба молодых экспертов при Сенате РК, а также сопредседателем Клуба молодых учёных Ассамблеи народа Казахстана.
Ранее сообщалось, что назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.