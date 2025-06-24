Назначен и.о. руководителя управления по вопросам молодежной политики области Абай

Олжас Бейсенбаев родился 8 мая 1990 года в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «востоковедение» (китайское направление), прошёл докторантуру в том же вузе. Получил степень магистра в ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва.

С 2013 года работал в Астанинском филиале партии «Нур Отан». С 2017 года был экспертом аналитического портала Strategy2050.kz. С 2018 года — сотрудник научно-исследовательского центра Назарбаев Университета. В 2022–2025 годах занимал должности аналитика, руководителя управления и заместителя председателя правления АО «Казахстанский институт общественного развития». Преподавал в Национальной школе государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.

С февраля 2025 года возглавлял Научно-исследовательский центр «Жастар».

Олжас Бейсенбаев является членом Клуба молодых экспертов при Сенате РК, а также сопредседателем Клуба молодых учёных Ассамблеи народа Казахстана.

Ранее сообщалось, что назначен глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.