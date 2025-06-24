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    16:17, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Назначен новый Постоянный координатор ООН в Казахстане

    С согласия Правительства Казахстана Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Саранго Раднаарагча из Монголии новым Постоянным координатором ООН в Республике Казахстан. Назначение вступило в силу с 22 июня 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ООН.

    Постоянный координатор ООН в РК Саранго Раднаарагча
    Фото: пресс-служба ООН

    Саранго Раднаарагча обладает 25-летним обширным опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, включая руководство трансграничными инициативами, природоохранными проектами и политическим взаимодействием.

    До назначения Постоянным координатором ООН она занимала должность Регионального советника по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), где успешно реорганизовала функции представителя ЕЭК ООН в нескольких страновых группах ООН. В этом качестве она также предоставляла целевые консультационные услуги и техническую экспертизу 17 странам-участницам программ ООН в Европе и Центральной Азии, способствуя выполнению ими конвенций, норм и стандартов ЕЭК ООН.

    До прихода в ЕЭК ООН в 2014 году Саранго Раднаарагча построила обширную карьеру в области устойчивого развития и управления природными ресурсами на национальном, региональном и международном уровнях. Она работала старшим сотрудником в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, далее работала на различных должностях в ПРООН, ФАО, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях.

    В сферу ее компетенции входят анализ и разработка политики, трансграничное сотрудничество, создание партнерств, управление природными ресурсами на основе широкого участия, развитие потенциала и управление программами. Саранго Раднаарагча обладает степенью магистра в области экологического менеджмента Университета Флиндерса, Австралия.

    С ноября 2024 года и.о. постоянного координатора ООН в РК был Стивен О`Малли.

    Теги:
    Кадровые назначения ООН Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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