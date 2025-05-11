Новые руководители и судьи: кадровые назначения недели в Казахстане

Распоряжением акима Алматинской области Ержан Сулейменов назначен на должность руководителя управления здравоохранения Алматинской области.

Фото: акимат Алматинской области

Ержан Сулейменов родился в 1979 году, имеет высшее образование, в 2002 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «врач», в 2015 году получил ученую степень доктора медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в качестве ведущего специалиста организационно-методического отдела РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом». В разные годы занимал должности ведущего специалиста, заведующего отделением, руководителя учебного подразделения, заместителя директора в медицинских организациях и учебных заведениях в сфере здравоохранения.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления здравоохранения Алматинской области. С июля 2024 года до настоящего времени занимал должность главного медицинского советника ТОО «Global Health Solutions».

Галымжана Отелбайулы назначили руководителем управления культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

Галымжан Отелбайулы окончил Государственный международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яссауи и позже магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по истории.

Трудовую деятельность начал в СМИ: был редактором общественно-познавательных программ на Казахском радио, редактором НТК «Қазақстан». Работал на различных должностях в Министерстве культуры и информации РК.

В 2012 году был заместителем начальника Управления культуры Карагандинской области, в 2016–2018 годах — руководителем управления культуры и архивов г. Алматы. В 2022–2024 годах занимал должность президента АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации РК.

Самат Кенжибаев возглавил управление здравоохранения Карагандинской области. Его представили как опытного практика с более чем 30-летним стажем работы в системе здравоохранения.

Фото: акимат Карагандинской области

После окончания Семипалатинского государственного медицинского института в 1994 году по специальности «педиатрия» он начал трудовую деятельность врачом анестезиологом-реаниматологом.

Прошел все этапы профессионального роста — от врача до главного врача и управленца. Работал в различных медицинских учреждениях региона: был главным врачом противотуберкулезного диспансера в Темиртау, руководил Центральной районной больницей Осакаровского района, занимал административные должности в областном управлении здравоохранения. С 2016 года по сегодняшний день возглавлял многопрофильную больницу Темиртау.

Айрат Карамурзин возглавил департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

Айрат Карамурзин — магистр техники и технологий по специализации «электроэнернетика», также имеет высшее образование по специальности «юриспруденция».

Работал на различных должностях в аппарате акима района имени Казыбек би города Караганды. Был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша, заместителем акима Балхаша. С ноября 2022 года трудится в территориальном департаменте энергонадзора. Прежде в этом же ведомстве он работал заместителем руководителя, затем исполнял обязанности руководителя.

Новым руководителем управления госзакупок Шымкента стал Бауыржан Ниязбеков, который в течение года до этого работал в должности заместителя.

Фото: Kazinform

Бауыржан Ниязбеков родился 7 мая 1987 года в Павлодаре. Получил высшее образование в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, а также в Гуманитарно-технической академии. По специальности — финансист и экономист.

Свою карьеру он начал в 2009 году экспертом в Комитете госимущества и приватизации Минфина РК. С тех пор прошел солидный путь в системе финансовых и государственных структур.

С 2013 по 2018 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов. Затем руководил отделом госзакупок аппарата акима г. Актобе, позже — управлением госрезерва в Министерстве национальной экономики РК.

В 2020–2023 годах работал заместителем, затем руководителем управления госзакупок Павлодарской области. В 2024–2025 годах был заместителем главы управления материально-технического обеспечения при Генпрокуратуре РК.

Акимом района «Әулиеата» в Таразе нзначен Барлык Тореханов.

Фото: акимат Тараза

Барлык Тореханов родился в Алматинской области в 1979 году. Окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д. А. Конаева по специальности «Экономика». В 2012 году окончил Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления, в 2013 году Университет Дьюка (Северная Каролина, США) по специальности «Государственная политика и управление», является членом Ассоциации юристов.

Трудовую деятельность начал в 2000 году заместителем директора ТОО «Акнур». В разные годы работал на различных должностях в частных организациях и в РПК «Центр недвижимости» в городе Астане. С 2007 по 2012 год работал начальником Турксибского районного управления юстиции.

Затем с 2012 по 2018 годы занимал должность заместителя начальника управления юстиции Алматинской области, в течение трех лет работал директором департамента управления проектами АО «Самрук-Казына Траст».

С 2021 по 2022 год занимал пост заместителя акима Талгарского района Алматинской области. С июня 2022 года по настоящее время занимал должности заместителя руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области и руководителя департамента этого же комитета по Алматинской области.

Кадровые изменения коснулись и судебной системы. Указом Президента РК в Шымкенте назначены четверо новых судей. Их представил председатель городского суда Адильхан Шайхисламов.

На судебные должности в Шымкенте назначены: Адильхан Исалиев — в межрайонный суд по гражданским делам, Олжас Сейсентаев и Аян Насиров — в межрайонный суд по уголовным делам, Куанышбек Сапар — в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Кроме того, 8 мая Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил от должностей ряд судей в регионах.

Ранее мы писали, что 13 судей исключили из кадрового резерва в Казахстане.