Глава государства назначил и освободил от должностей ряд судей в регионах

На должность судей назначены по городу Астане:

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Жакупбекова Карлыгаш Еркебековна;

межрайонного суда по уголовным делам - Жапарбек Акжол Макулбекулы;

специализированного межрайонного административного суда - Камыспаев Дамир Мухтарович.

По городу Алматы:

районного суда № 2 Алмалинского района - Акпаева Жанна Жуматаевна;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Касенова Асель Бекболатовна;

Ауэзовского районного суда - Жубатыров Жанмедет Сабитулы; Оспанова Молдир Беркинкызы;

специализированного межрайонного административного суда - Амангельдиев Алишер Тимурулы; Оспан Арман Кудайбердыулы;

специализированного межрайонного следственного суда - Бейсекенов Ескендер Мухтарович;

Медеуского районного суда - Акишов Азамат Жексембаевич; Аугамбаев Нуржау Нурмухамбетович;

районного суда № 2 Медеуского района - Хусаинов Жасулан Кашкенович;

Турксибского районного суда - Камал Мади Батыржанулы;

по городу Шымкенту:

межрайонного суда по гражданским делам - Исалиев Адилхан Сундетович;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Сапар Куанышбек Абайулы;

межрайонного суда по уголовным делам - Насиров Аян Сейдалиевич; Сейсентаев Олжас Даулетбайулы;

по области Абай:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Мергембаев Бейбут Бергалиевич;

Кокпектинского районного суда - Оразгалиев Боранбай Калибекович;

специализированного межрайонного административного суда - Кайырдинов Жаркын Нуржанулы;

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея - Калиева Айгерим Нуралыевна;

по Акмолинской области:

Кокшетауского городского суда - Байгазина Динара Едиловна;

Степногорского городского суда - Акышев Мукагали Бауыржанович;

по Актюбинской области:

суда № 2 города Актобе - Нурниязов Бек Атымтайулы;

Байганинского районного суда - Алимбеков Нурсултан Мекембаевич;

специализированного межрайонного административного суда - Есенаманова Айгерим Нурланкызы; Калиева Бахытгуль Измухановна; Табанов Серик Куанышкалиулы;

Мугалжарского районного суда - Кадиров Нурлыбек Улыкпанович;

Хромтауского районного суда - Жамилов Нурсултан Сулейменулы;

по Алматинской области:

Кегенского районного суда - Сейтжанов Талгат Оракбаевич;

Талгарского районного суда - Сраилов Толебек Турапулы;

Илийского районного суда - Кетебаев Захид Мадетбаевич;

по Атырауской области:

суда № 2 города Атырау - Алтыналиева Молдир Даулетбеккызы; - Ишахатова Айгерим Адилкызы;

специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау - Куралбеков Асылжан Сейтжапарович;

Жылыойского районного суда - Аязов Алмас Куралбекулы; Конысбаев Жаксылык Жахангерулы;

Индерского районного суда - Кульманова Аида Жалгасбековна;

по Западно-Казахстанской области:

Уральского городского суда - Джумагулова Айзада Богенбаевна; Мусина Айнар Исатаевна;

по Жамбылской области:

Жамбылского районного суда - Парманкулов Бекжан Салкенулы;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Куттыбаева Зарина Кадырбековна;

суда № 2 города Тараза - Рыскул Назерке Абзалбеккызы;

по области Жетысу:

Аксуского районного суда - Ахат Темирлан Кайратулы;

специализированного межрайонного административного суда - Сулейменова Гульжан Есентаевна;

по Карагандинской области:

суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Игнатов Иганат Азаматович;

районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Масалимова Айгерим Куандыковна;

специализированного межрайонного экономического суда - Маймакова Алия Бакытжановна;

по Костанайской области:

специализированного межрайонного административного суда - Кудабаева Сауле Айтмолдиновна;

Сарыкольского районного суда - Тюменов Кайрат Серикович;

по Кызылординской области:

Кызылординского городского суда - Абдразахов Азат Бисенбекович; Карибаева Лаура Мамытбековна; Садуакасова Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;

Шиелийского районного суда - Жаксылыков Аль-Фараби Рашитулы;

по Мангистауской области:

Актауского городского суда - Ажибаев Мухтар Султанович;

специализированного межрайонного экономического суда - Худибаева Айгуль Нурдаулетовна;

по Павлодарской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Альмухамбетова Динара Нурмагамбетовна;

специализированного межрайонного административного суда - Мырзабекова Айжан Мухамеджановна;

по Северо-Казахстанской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Оспанбаева Асель Кайратовна;

по Туркестанской области:

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Омирбай Нурсултан Абилкасымулы;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кулдасов Гани Айнолтович;

Сарыагашского районного суда - Агибаева Маржан Акимбековна;

межрайонного суда города Туркестана - Байдуашов Дархан Калдыбаевич; Бактыбай Аскар Бактыбайулы; Койшыманов Санжар Галымжанович;

по области Улытау:

Каражалского городского суда - Дюсембина Сауле Жанузаковна;

специализированного межрайонного экономического суда - Туртбаева Бибигуль Терликказыевна;

по Восточно-Казахстанской области:

суда района Алтай - Сулейманова Бахытгуль Кабдукаметовна;

Глубоковского районного суда - Шаяхметова Марал Исаевна;

специализированного межрайонного экономического суда - Оразбаев Салик Канатович;

Усть-Каменогорского городского суда - Орынбаева Диляра Ерленовна;

суда района Самар - Айтбаев Берик Бакытканович.

Освобождены от занимаемых должностей:

председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Алматинского городского суда Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;

судья Карагандинского областного суда Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;

судья Костанайского областного суда Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;

судья Кызылординского областного суда Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;

судья Северо-Казахстанского областного суда Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судьи межрайонного суда по гражданским делам Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу; Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;

судья межрайонного суда по уголовным делам Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;

по городу Алматы:

судья районного суда № 2 Алмалинского района Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;

по области Абай:

судья Аягозского районного суда Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;

судья Бородулихинского районного суда Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по Акмолинской области:

председатель Сандыктауского районного суда Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;

по Актюбинской области:

председатель Шалкарского районного суда Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

по Западно-Казахстанской области:

судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;

по Кызылординской области:

председатель суда № 2 города Кызылорды Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Павлодарской области:

судья Баянаульского районного суда Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;

по Северо-Казахстанской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;

по Туркестанской области:

судья Ордабасинского районного суда Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.