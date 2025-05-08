Глава государства назначил и освободил от должностей ряд судей в регионах
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
На должность судей назначены по городу Астане:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Жакупбекова Карлыгаш Еркебековна;
межрайонного суда по уголовным делам - Жапарбек Акжол Макулбекулы;
специализированного межрайонного административного суда - Камыспаев Дамир Мухтарович.
По городу Алматы:
районного суда № 2 Алмалинского района - Акпаева Жанна Жуматаевна;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Касенова Асель Бекболатовна;
Ауэзовского районного суда - Жубатыров Жанмедет Сабитулы; Оспанова Молдир Беркинкызы;
специализированного межрайонного административного суда - Амангельдиев Алишер Тимурулы; Оспан Арман Кудайбердыулы;
специализированного межрайонного следственного суда - Бейсекенов Ескендер Мухтарович;
Медеуского районного суда - Акишов Азамат Жексембаевич; Аугамбаев Нуржау Нурмухамбетович;
районного суда № 2 Медеуского района - Хусаинов Жасулан Кашкенович;
Турксибского районного суда - Камал Мади Батыржанулы;
по городу Шымкенту:
межрайонного суда по гражданским делам - Исалиев Адилхан Сундетович;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Сапар Куанышбек Абайулы;
межрайонного суда по уголовным делам - Насиров Аян Сейдалиевич; Сейсентаев Олжас Даулетбайулы;
по области Абай:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Мергембаев Бейбут Бергалиевич;
Кокпектинского районного суда - Оразгалиев Боранбай Калибекович;
специализированного межрайонного административного суда - Кайырдинов Жаркын Нуржанулы;
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея - Калиева Айгерим Нуралыевна;
по Акмолинской области:
Кокшетауского городского суда - Байгазина Динара Едиловна;
Степногорского городского суда - Акышев Мукагали Бауыржанович;
по Актюбинской области:
суда № 2 города Актобе - Нурниязов Бек Атымтайулы;
Байганинского районного суда - Алимбеков Нурсултан Мекембаевич;
специализированного межрайонного административного суда - Есенаманова Айгерим Нурланкызы; Калиева Бахытгуль Измухановна; Табанов Серик Куанышкалиулы;
Мугалжарского районного суда - Кадиров Нурлыбек Улыкпанович;
Хромтауского районного суда - Жамилов Нурсултан Сулейменулы;
по Алматинской области:
Кегенского районного суда - Сейтжанов Талгат Оракбаевич;
Талгарского районного суда - Сраилов Толебек Турапулы;
Илийского районного суда - Кетебаев Захид Мадетбаевич;
по Атырауской области:
суда № 2 города Атырау - Алтыналиева Молдир Даулетбеккызы; - Ишахатова Айгерим Адилкызы;
специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау - Куралбеков Асылжан Сейтжапарович;
Жылыойского районного суда - Аязов Алмас Куралбекулы; Конысбаев Жаксылык Жахангерулы;
Индерского районного суда - Кульманова Аида Жалгасбековна;
по Западно-Казахстанской области:
Уральского городского суда - Джумагулова Айзада Богенбаевна; Мусина Айнар Исатаевна;
по Жамбылской области:
Жамбылского районного суда - Парманкулов Бекжан Салкенулы;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Куттыбаева Зарина Кадырбековна;
суда № 2 города Тараза - Рыскул Назерке Абзалбеккызы;
по области Жетысу:
Аксуского районного суда - Ахат Темирлан Кайратулы;
специализированного межрайонного административного суда - Сулейменова Гульжан Есентаевна;
по Карагандинской области:
суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Игнатов Иганат Азаматович;
районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Масалимова Айгерим Куандыковна;
специализированного межрайонного экономического суда - Маймакова Алия Бакытжановна;
по Костанайской области:
специализированного межрайонного административного суда - Кудабаева Сауле Айтмолдиновна;
Сарыкольского районного суда - Тюменов Кайрат Серикович;
по Кызылординской области:
Кызылординского городского суда - Абдразахов Азат Бисенбекович; Карибаева Лаура Мамытбековна; Садуакасова Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;
Шиелийского районного суда - Жаксылыков Аль-Фараби Рашитулы;
по Мангистауской области:
Актауского городского суда - Ажибаев Мухтар Султанович;
специализированного межрайонного экономического суда - Худибаева Айгуль Нурдаулетовна;
по Павлодарской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Альмухамбетова Динара Нурмагамбетовна;
специализированного межрайонного административного суда - Мырзабекова Айжан Мухамеджановна;
по Северо-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Оспанбаева Асель Кайратовна;
по Туркестанской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Омирбай Нурсултан Абилкасымулы;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кулдасов Гани Айнолтович;
Сарыагашского районного суда - Агибаева Маржан Акимбековна;
межрайонного суда города Туркестана - Байдуашов Дархан Калдыбаевич; Бактыбай Аскар Бактыбайулы; Койшыманов Санжар Галымжанович;
по области Улытау:
Каражалского городского суда - Дюсембина Сауле Жанузаковна;
специализированного межрайонного экономического суда - Туртбаева Бибигуль Терликказыевна;
по Восточно-Казахстанской области:
суда района Алтай - Сулейманова Бахытгуль Кабдукаметовна;
Глубоковского районного суда - Шаяхметова Марал Исаевна;
специализированного межрайонного экономического суда - Оразбаев Салик Канатович;
Усть-Каменогорского городского суда - Орынбаева Диляра Ерленовна;
суда района Самар - Айтбаев Берик Бакытканович.
Освобождены от занимаемых должностей:
председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
судья Алматинского городского суда Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;
судья Карагандинского областного суда Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;
судья Костанайского областного суда Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;
судья Кызылординского областного суда Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;
судья Северо-Казахстанского областного суда Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
судьи межрайонного суда по гражданским делам Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу; Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;
судья межрайонного суда по уголовным делам Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;
по городу Алматы:
судья районного суда № 2 Алмалинского района Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;
по области Абай:
судья Аягозского районного суда Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;
судья Бородулихинского районного суда Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
по Акмолинской области:
председатель Сандыктауского районного суда Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;
по Актюбинской области:
председатель Шалкарского районного суда Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;
по Алматинской области:
председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;
по Западно-Казахстанской области:
судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
председатель суда № 2 города Кызылорды Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Павлодарской области:
судья Баянаульского районного суда Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
судья специализированного межрайонного экономического суда Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;
по Туркестанской области:
судья Ордабасинского районного суда Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.