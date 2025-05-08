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    13:51, 08 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства назначил и освободил от должностей ряд судей в регионах

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    указ
    Фото: пресс-служба Акорды

    На должность судей назначены по городу Астане:

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Жакупбекова Карлыгаш Еркебековна;

    межрайонного суда по уголовным делам - Жапарбек Акжол Макулбекулы;

    специализированного межрайонного административного суда - Камыспаев Дамир Мухтарович.

    По городу Алматы:

    районного суда № 2 Алмалинского района - Акпаева Жанна Жуматаевна;

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям - Касенова Асель Бекболатовна;

    Ауэзовского районного суда - Жубатыров Жанмедет Сабитулы; Оспанова Молдир Беркинкызы;

    специализированного межрайонного административного суда - Амангельдиев Алишер Тимурулы; Оспан Арман Кудайбердыулы;

    специализированного межрайонного следственного суда - Бейсекенов Ескендер Мухтарович;

    Медеуского районного суда - Акишов Азамат Жексембаевич; Аугамбаев Нуржау Нурмухамбетович;

    районного суда № 2 Медеуского района - Хусаинов Жасулан Кашкенович;

    Турксибского районного суда - Камал Мади Батыржанулы;

    по городу Шымкенту:

    межрайонного суда по гражданским делам - Исалиев Адилхан Сундетович;

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Сапар Куанышбек Абайулы;

    межрайонного суда по уголовным делам - Насиров Аян Сейдалиевич; Сейсентаев Олжас Даулетбайулы;

    по области Абай:

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Мергембаев Бейбут Бергалиевич;

    Кокпектинского районного суда - Оразгалиев Боранбай Калибекович;

    специализированного межрайонного административного суда - Кайырдинов Жаркын Нуржанулы;

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Семея - Калиева Айгерим Нуралыевна;

    по Акмолинской области:

    Кокшетауского городского суда - Байгазина Динара Едиловна;

    Степногорского городского суда - Акышев Мукагали Бауыржанович;

    по Актюбинской области:

    суда № 2 города Актобе - Нурниязов Бек Атымтайулы;

    Байганинского районного суда - Алимбеков Нурсултан Мекембаевич;

    специализированного межрайонного административного суда - Есенаманова Айгерим Нурланкызы; Калиева Бахытгуль Измухановна; Табанов Серик Куанышкалиулы;

    Мугалжарского районного суда - Кадиров Нурлыбек Улыкпанович;

    Хромтауского районного суда - Жамилов Нурсултан Сулейменулы;

    по Алматинской области:

    Кегенского районного суда - Сейтжанов Талгат Оракбаевич;

    Талгарского районного суда - Сраилов Толебек Турапулы;

    Илийского районного суда - Кетебаев Захид Мадетбаевич;

    по Атырауской области:

    суда № 2 города Атырау - Алтыналиева Молдир Даулетбеккызы; - Ишахатова Айгерим Адилкызы;

    специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау - Куралбеков Асылжан Сейтжапарович;

    Жылыойского районного суда - Аязов Алмас Куралбекулы; Конысбаев Жаксылык Жахангерулы;

    Индерского районного суда - Кульманова Аида Жалгасбековна;

    по Западно-Казахстанской области:

    Уральского городского суда - Джумагулова Айзада Богенбаевна; Мусина Айнар Исатаевна;

    по Жамбылской области:

    Жамбылского районного суда - Парманкулов Бекжан Салкенулы;

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Куттыбаева Зарина Кадырбековна;

    суда № 2 города Тараза - Рыскул Назерке Абзалбеккызы;

    по области Жетысу:

    Аксуского районного суда - Ахат Темирлан Кайратулы;

    специализированного межрайонного административного суда - Сулейменова Гульжан Есентаевна;

    по Карагандинской области:

    суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды - Игнатов Иганат Азаматович;

    районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды - Масалимова Айгерим Куандыковна;

    специализированного межрайонного экономического суда - Маймакова Алия Бакытжановна;

    по Костанайской области:

    специализированного межрайонного административного суда - Кудабаева Сауле Айтмолдиновна;

    Сарыкольского районного суда - Тюменов Кайрат Серикович;

    по Кызылординской области:

    Кызылординского городского суда - Абдразахов Азат Бисенбекович; Карибаева Лаура Мамытбековна; Садуакасова Камшат Ашимкызы с освобождением от должности председателя Аральского районного суда этой же области;

    Шиелийского районного суда - Жаксылыков Аль-Фараби Рашитулы;

    по Мангистауской области:

    Актауского городского суда - Ажибаев Мухтар Султанович;

    специализированного межрайонного экономического суда - Худибаева Айгуль Нурдаулетовна;

    по Павлодарской области:

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Альмухамбетова Динара Нурмагамбетовна;

    специализированного межрайонного административного суда - Мырзабекова Айжан Мухамеджановна;

    по Северо-Казахстанской области:

    специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Оспанбаева Асель Кайратовна;

    по Туркестанской области:

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних - Омирбай Нурсултан Абилкасымулы;

    специализированного межрайонного суда по уголовным делам - Кулдасов Гани Айнолтович;

    Сарыагашского районного суда - Агибаева Маржан Акимбековна;

    межрайонного суда города Туркестана - Байдуашов Дархан Калдыбаевич; Бактыбай Аскар Бактыбайулы; Койшыманов Санжар Галымжанович;

    по области Улытау:

    Каражалского городского суда - Дюсембина Сауле Жанузаковна;

    специализированного межрайонного экономического суда - Туртбаева Бибигуль Терликказыевна;

    по Восточно-Казахстанской области:

    суда района Алтай - Сулейманова Бахытгуль Кабдукаметовна;

    Глубоковского районного суда - Шаяхметова Марал Исаевна;

    специализированного межрайонного экономического суда - Оразбаев Салик Канатович;

    Усть-Каменогорского городского суда - Орынбаева Диляра Ерленовна;

    суда района Самар - Айтбаев Берик Бакытканович.

    Освобождены от занимаемых должностей:

    председатель судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда Елемесов Бауыржан Жаумитбаевич с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    судья Алматинского городского суда Есжанова Гульбарам в связи с уходом в отставку;

    судья Карагандинского областного суда Казтаева Аиткамал Токтамысовна в связи с уходом в отставку;

    судья Костанайского областного суда Долгих Владимир Петрович в связи с уходом в отставку;

    судья Кызылординского областного суда Жуынтаева Светлана Нагашыбаевна в связи с уходом в отставку;

    судья Северо-Казахстанского областного суда Айсина Алия Бектуровна в связи с уходом в отставку;

    по городу Астане:

    судьи межрайонного суда по гражданским делам Жангулова Альнара Бокойхановна в связи с переходом на другую работу; Искакова Алия Мауленовна в связи с уходом в отставку;

    судья межрайонного суда по уголовным делам Есенова Бахытжана Жуманалиевича в связи со смертью;

    по городу Алматы:

    судья районного суда № 2 Алмалинского района Нурланов Берик Нурланович в связи с переходом на другую работу;

    по области Абай:

    судья Аягозского районного суда Каджиакпаров Биржан Куатулы по собственному желанию;

    судья Бородулихинского районного суда Ахмеджанов Серикбосын Калиханович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

    по Акмолинской области:

    председатель Сандыктауского районного суда Сексенбаева Лариса Джазитовна в связи с уходом в отставку;

    по Актюбинской области:

    председатель Шалкарского районного суда Дарикулов Сакыпжамал Орманкызы в связи с уходом в отставку;

    по Алматинской области:

    председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Беимбетов Жанар Адайбековна по собственному желанию, с оставлением судьей этого же суда;

    по Западно-Казахстанской области:

    судья специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска Баймуханова Ботакоз Елеуовна в связи с уходом в отставку;

    по Кызылординской области:

    председатель суда № 2 города Кызылорды Жанабаев Балгабай Узайырулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    по Павлодарской области:

    судья Баянаульского районного суда Кадирбекова Тенлик Алимовна в связи с уходом в отставку;

    по Северо-Казахстанской области:

    судья специализированного межрайонного экономического суда Досаева Айгуль Козыхановна в связи со смертью;

    по Туркестанской области:

    судья Ордабасинского районного суда Калыкул Алтай Омиртайулы в связи с уходом в отставку.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Суды
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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