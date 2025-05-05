Назначен руководитель департамента энергонадзора Карагандинской области
Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Карагандинской области возглавил Айрат Карамурзин. Прежде он в этом же ведомстве работал заместителем руководителя, затем исполнял обязанности руководителя, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руководителя департамента энергонадзора представил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
Айрат Карамурзин – магистр техники и технологий по специализации «электроэнернетика», а также имеет высшее образование по специальности «юриспруденция».
Работал на различных должностях в аппарате акима района имени Казыбек би г. Караганды. Был руководителем отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Балхаша, заместителем акима Балхаша. С ноября 2022 года трудится в территориальном департаменте энергонадзора.
Ранее сообщалось, что руководителем управления культуры, архивов и документации Карагандинской области назначен Галымжан Отелбайулы.