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    11:06, 08 Май 2025 | GMT +5

    Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте

    Председатель городского суда Адильхан Шайхисламов представил судей, назначенных указом Президента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: freepik.com

    На судебные должности в Шымкенте назначены: Адильхан Исалиев — в межрайонный суд по гражданским делам, Олжас Сейсентаев и Аян Насиров — в межрайонный суд по уголовным делам, Куанышбек Сапар — в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

    Адильхан Исалиев, 1986 года рождения, уроженец города Алматы.

    Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте
    Фото: суд

    2008–2009 гг. — делопроизводитель по трудовому договору в специализированном межрайонном экономическом суде Южно-Казахстанской области;

    2009–2018 гг. — ведущий и главный специалист, секретарь судебного заседания Южно-Казахстанского областного суда;

    2018–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания в департаменте судебной администрации по городу Шымкенту.

    Олжас  Сейсентаев, 1991 года рождения, уроженец Кызылординской области.

    Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте
    Фото: суд

    2014–2015 гг. — инспектор по делопроизводству Кызылординского областного суда;

    2015–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Кызылординского городского суда;

    2018–2024 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда города Кызылорды;

    2024–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания департамента судебной администрации по Кызылординской области.

    Аян Насиров, 1989 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.

    Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте
    Фото: суд

    2013–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Сарыагашского районного суда Туркестанской области.

    Куанышбек Сапар, 1987 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.

    Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте
    Фото: суд

    2008–2010 гг. — главный бухгалтер сельского кооператива водопользователей «Жамбыл су» Мактааральского района;

    2011–2014 гг. — работа на различных должностях в АО «Казпочта» Мактааральского района;

    2014–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Аль-Фарабийского районного суда Шымкента;

    2018–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда Шымкента.

    Ранее сообщалось о назначении исполняющей обязанности директора аэропорта в Туркестане, а также руководителя управления госзакупок.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Шымкент Суды
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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