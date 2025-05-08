Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте
Председатель городского суда Адильхан Шайхисламов представил судей, назначенных указом Президента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
На судебные должности в Шымкенте назначены: Адильхан Исалиев — в межрайонный суд по гражданским делам, Олжас Сейсентаев и Аян Насиров — в межрайонный суд по уголовным делам, Куанышбек Сапар — в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.
Адильхан Исалиев, 1986 года рождения, уроженец города Алматы.
2008–2009 гг. — делопроизводитель по трудовому договору в специализированном межрайонном экономическом суде Южно-Казахстанской области;
2009–2018 гг. — ведущий и главный специалист, секретарь судебного заседания Южно-Казахстанского областного суда;
2018–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания в департаменте судебной администрации по городу Шымкенту.
Олжас Сейсентаев, 1991 года рождения, уроженец Кызылординской области.
2014–2015 гг. — инспектор по делопроизводству Кызылординского областного суда;
2015–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Кызылординского городского суда;
2018–2024 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда города Кызылорды;
2024–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания департамента судебной администрации по Кызылординской области.
Аян Насиров, 1989 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.
2013–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Сарыагашского районного суда Туркестанской области.
Куанышбек Сапар, 1987 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.
2008–2010 гг. — главный бухгалтер сельского кооператива водопользователей «Жамбыл су» Мактааральского района;
2011–2014 гг. — работа на различных должностях в АО «Казпочта» Мактааральского района;
2014–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Аль-Фарабийского районного суда Шымкента;
2018–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда Шымкента.
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