Четверо новых судей пополнили ряды правосудия в Шымкенте

На судебные должности в Шымкенте назначены: Адильхан Исалиев — в межрайонный суд по гражданским делам, Олжас Сейсентаев и Аян Насиров — в межрайонный суд по уголовным делам, Куанышбек Сапар — в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

Адильхан Исалиев, 1986 года рождения, уроженец города Алматы.

Фото: суд

2008–2009 гг. — делопроизводитель по трудовому договору в специализированном межрайонном экономическом суде Южно-Казахстанской области;

2009–2018 гг. — ведущий и главный специалист, секретарь судебного заседания Южно-Казахстанского областного суда;

2018–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания в департаменте судебной администрации по городу Шымкенту.

Олжас Сейсентаев, 1991 года рождения, уроженец Кызылординской области.

Фото: суд

2014–2015 гг. — инспектор по делопроизводству Кызылординского областного суда;

2015–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Кызылординского городского суда;

2018–2024 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда города Кызылорды;

2024–2025 гг. — главный специалист отдела документооборота, секретарь судебного заседания департамента судебной администрации по Кызылординской области.

Аян Насиров, 1989 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.

Фото: суд

2013–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Сарыагашского районного суда Туркестанской области.

Куанышбек Сапар, 1987 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области.

Фото: суд

2008–2010 гг. — главный бухгалтер сельского кооператива водопользователей «Жамбыл су» Мактааральского района;

2011–2014 гг. — работа на различных должностях в АО «Казпочта» Мактааральского района;

2014–2018 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания Аль-Фарабийского районного суда Шымкента;

2018–2025 гг. — главный специалист, секретарь судебного заседания специализированного следственного суда Шымкента.

Ранее сообщалось о назначении исполняющей обязанности директора аэропорта в Туркестане, а также руководителя управления госзакупок.