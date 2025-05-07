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    18:20, 06 Май 2025 | GMT +5

    Назначен врио руководителя Международного аэропорта Туркестана

    Управлять воздушной гаванью региона будет Гульжан Джанибекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Назначен врио руководителя Международного аэропорта Туркестана
    Фото: Международный аэропорт Туркестана

    Гульжан Джанибекова также занимает должность генерального директора и основателя ТОО «Alpha Sky» с 2022 года — компании, специализирующейся на грузовых авиаперевозках. ТОО базируется в аэропорту Туркестана и имеет офис в Шымкенте.

    Джанибекова имеет значительный опыт в сфере авиационной логистики.

    — Гульжан Бахытжановна родилась в Туркестанской области, является квалифицированным и опытным руководителем с более чем 19-летним стажем работы в авиационной и логистической отраслях. В своей профессиональной деятельности добилась значительных результатов в стратегическом управлении, организации международных грузоперевозок и цифровизации бизнес-процессов, — сообщили в пресс-службе Туркестанской области.

    Опыт работы:

    • 2019–2021 гг. — директор ТОО «Nova Logistics»;
    • 2010–2012 гг. — начальник отдела отгрузок и логистики ТОО «HILL Corporation»;
    • 2008–2009 гг. — специалист по таможенному оформлению ТОО «Inter South Group»;
    • 2007–2008 гг. — логист-брокер ТОО «Максима».

    Отметим, что ранее были утверждены тарифы на регулируемые услуги Международного аэропорта Туркестана, за исключением транзитных пролетов.

    Теги:
    Кадровые назначения Туркестанская область Назначения Туркестан Аэропорт
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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