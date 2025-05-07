Назначен врио руководителя Международного аэропорта Туркестана

Гульжан Джанибекова также занимает должность генерального директора и основателя ТОО «Alpha Sky» с 2022 года — компании, специализирующейся на грузовых авиаперевозках. ТОО базируется в аэропорту Туркестана и имеет офис в Шымкенте.

Джанибекова имеет значительный опыт в сфере авиационной логистики.

— Гульжан Бахытжановна родилась в Туркестанской области, является квалифицированным и опытным руководителем с более чем 19-летним стажем работы в авиационной и логистической отраслях. В своей профессиональной деятельности добилась значительных результатов в стратегическом управлении, организации международных грузоперевозок и цифровизации бизнес-процессов, — сообщили в пресс-службе Туркестанской области.

Опыт работы:

2019–2021 гг. — директор ТОО «Nova Logistics»;

2010–2012 гг. — начальник отдела отгрузок и логистики ТОО «HILL Corporation»;

2008–2009 гг. — специалист по таможенному оформлению ТОО «Inter South Group»;

2007–2008 гг. — логист-брокер ТОО «Максима».

Отметим, что ранее были утверждены тарифы на регулируемые услуги Международного аэропорта Туркестана, за исключением транзитных пролетов.