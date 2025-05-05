Какие тарифы будут в аэропорту Туркестана

Согласно приказу, утверждены следующие тарифы, которые вводятся в действие с 1 мая 2025 года:

- тариф на услугу по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах страны в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 2 216,80 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

- тариф на услугу по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах страны в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 2 385,97 тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

- тариф на услугу по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство РК с осуществлением технических посадок в аэропортах страны в некоммерческих целях и по международным направлениям, в размере 487,14 тенге/тонна-час максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость;

- тариф на услугу по предоставлению места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений в размере 36,42 тенге/тонна-сутки максимальной взлетной массы воздушного судна без налога на добавленную стоимость.

Напомним, 3 марта 2025 года Президент подписал закон об особом статусе Туркестана.

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