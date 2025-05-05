РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:30, 05 Май 2025 | GMT +5

    Сбой в системе аэропорта Алматы привел к задержке рейсов

    В зоне прилета внутренних рейсов международного аэропорта Алматы случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, 5 мая в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

    — В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут. Аэропорт работает в штатном режиме. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении.

    Ранее в международном аэропорту Алматы произошли сбои в процессе выдачи билетов.

    Теги:
    Регионы Аэропорт Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают