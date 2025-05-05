Сбой в системе аэропорта Алматы привел к задержке рейсов

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта, 5 мая в зоне прилета внутренних рейсов случился кратковременный сбой в системе контроля доступа, в результате чего на короткое время произошло смешивание пассажирских потоков.

— В соответствии с установленным алгоритмом безопасности был проведен повторный досмотр пассажиров. Мероприятия прошли оперативно и не повлияли существенно на общее расписание. Среднее время задержки не превысило 25 минут. Аэропорт работает в штатном режиме. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении.

Ранее в международном аэропорту Алматы произошли сбои в процессе выдачи билетов.