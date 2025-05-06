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    21:55, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Шымкенте назначен новый руководитель управления госзакупок

    По распоряжению акима города кресло руководителя занял Бауыржан Ниязбеков. До этого в течение года он работал в должности заместителя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Шымкенте назначен новый руководитель управления госзакупок
    Фото: Kazinform

    Бауыржан Ниязбеков родился 7 мая 1987 года в Павлодаре. Получил высшее образование в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева, а также в Гуманитарно-технической академии. По специальности — финансист и экономист.

    Свою карьеру он начал в 2009 году экспертом в Комитете госимущества и приватизации Минфина РК. С тех пор прошел солидный путь в системе финансовых и государственных структур.

    С 2013 по 2018 годы занимал руководящие должности в Министерстве финансов. Затем руководил отделом госзакупок аппарата акима Актобе, позже — управлением государственного резерва в Миннацэкономики.

    В 2020–2023 годах работал в Павлодарской области — сначала заместителем, затем руководителем управления госзакупок региона.

    В 2024–2025 годах был заместителем главы управления материально-технического обеспечения при Генпрокуратуре РК. С февраля 2024 года занимал должность заместителя руководителя управления госзакупок в Шымкенте.

    Теперь Бауыржан Ниязбеков официально возглавил ведомство.

    Ранее были назначены руководители департамента энергонадзора, управлений здравоохранения, а также культуры, архивов и документации Карагандинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Госзакупки Регионы Назначения Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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